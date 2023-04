Kauft ihr noch Fernraid-Pässe in Pokémon GO? Über 3.400 Trainer geben ihre Stimme ab

Pokémon GO hat die Preise der Fernraid-Pässe geändert und damit bei vielen Spielern für Ärger gesorgt. Wir wollten wissen: Kauft ihr jetzt noch welche? Hier ist das Ergebnis.

Was war das für eine Umfrage? Am 06. April 2023 brachte Pokémon GO offiziell die viel diskutierten Änderungen an den Fernraids. Unter anderem wurden die Preise der nötigen Pässe erhöht:

Drei Fern-Raid-Pässe kostet nun statt 300 PokéMünzen 525 PokéMünzen

Beim einzelnen Fern-Raid-Pass wurde der Preis von 100 PokéMünzen auf 195 PokéMünzen erhöht

Zudem wurde ein neues Premium-Kampf-Pass-Bundle für Raids vor Ort eingeführt. Das kostet 250 Münzen für 3 Vor-Ort-Pässe, ein einzelner kostet 100.

Zudem wurde die Nutzung von Fernraid-Pässen auf 5 pro Tag limitiert. Gleichzeitig gibt es nun aber auch in den Belohnungen aus Forschungsdurchbrüchen die Chance auf Fernraid-Pässe.

Angesichts dieser Änderungen wollten wir von euch wissen: Kauft ihr jetzt noch Fernraid-Pässe? Hier seht ihr das Ergebnis der Abstimmung.

Klare Meinung zu den neuen Fernraid-Pass-Preisen in Pokémon GO

Das ist das Ergebnis: Zum Auswertungszeitpunkt am Dienstag, den 11. April 2023, haben insgesamt 3.469 Trainer an unserer Umfrage teilgenommen. Dort hat sich bereits ein deutliches Bild abgezeichnet, wie sie in Zukunft mit den Pässen umgehen wollen.

Ganze 70 % stimmten für “Nein, ich werde keine mehr kaufen”. Dieses Ergebnis entspricht 2.428 Stimmen.

“Ja, aber weniger als vorher” kam noch auf 20 %, mit 680 Stimmabgaben

“Ich bin unentschlossen” stimmten 9 % und damit 310 Trainer

“Ja, genauso häufig wie vorher” werden nur noch 1 %, also 51 der teilnehmenden Trainer Fernraid-Pässe im Shop kaufen.

Das Ergebnis passt damit zur bislang vorherrschenden Stimmung gegenüber den Fernraid-Pass-Änderungen.

Wie kamen die Änderungen bisher an? In der Pokémon-GO-Community wurden seit der Ankündigung der Änderungen viele kritische Stimmen laut. Sowohl die Begrenzung auf 5 Fernraids pro Tag, als auch die Preiserhöhung führten zu verschiedenen Aktionen einiger Spieler.

So wendeten sich einige Spieler und Creator in einem offenen Brief an Entwickler Niantic, in denen Unverständnis gegenüber den Änderungen geäußert wurde. So seien die Änderungen nicht nur unkomfortabel, sondern würden einige Trainergruppen, wie beispielsweise ländliche Spieler ohne lokale Community, besonders hart treffen.

Dort wird unter anderem auf die Argumentation verwiesen, man solle lieber Boni für das Spielen vor Ort einführen, anstatt die Fern-Features zu schwächen, wenn Spieler motiviert werden sollen, wieder mehr an lokalen Raids teilzunehmen.

In eine ähnliche Richtung ging auch eine Petition, die sich an Entwickler Niantic richtete, man solle die Änderungen wieder zurück nehmen.

Wie steht ihr zu der Thematik? Könnt ihr den Ärger nachvollziehen, oder steht ihr den Änderungen neutral oder sogar positiv gegenüber? Erzählt es uns in den Kommentaren!