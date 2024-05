„Sieht aus wie Minecraft“: Trainer meckern über hässliches Monster in Pokémon GO, doch das hat einen Sinn

In Pokémon GO sind gerade Monster mit ungewöhnlichem Design unterwegs. Doch das kommt nicht von ungefähr.

Was ist los in Pokémon GO? Die Ultrabestien sind los, genauer: Muramura und Kopplosio. Diese beiden Monstren könnt ihr gerade, je nachdem, wo auf der Welt ihr euch befindet, in den Stufe-5-Raids antreffen.

Doch diese beiden Monster sind es auch, die bei manchen Trainern gerade für Fragezeichen sorgen. Denn es fällt schon auf, dass sie kein „typisches“ Pokémon-Design haben.

Ein Trainer meldete sich etwa im Pokémon-GO-Subreddit und betonte, seit 2012 nichts mehr mit Pokémon zu tun gehabt zu haben.

Er sei aber im März durch Pokémon GO zurückgekehrt und liebe viele der neuen Monster, doch Muramura bezeichnet er als „abscheulich“ und meint, es sehe aus wie etwas, „das man in Minecraft baut“. Hier zeigen wir euch den Post:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Ein Post von User „Lucky-Puzzle1478“ auf reddit

Doch nicht nur Muramura, auch Kopplosio sorgt für Aufsehen. Das „Clown-mit-explodierendem-Kopf“-Monster wurde von einem Trainer auf reddit geteilt, der es als PvP-Belohnung erhielt, kurz nach Release.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Ein Post von User „SableyeEyeThief“ auf reddit

Und obwohl es in dem Post eigentlich um die Belohnung an sich gehen sollte, liest man dort einige Kommentare, die sich mit dem Aussehen beschäftigen.

Da gibt es Kommentare wie „Was zum Teufel ist das?“, als Fiebertraum-Kreatur wird Kopplosio bezeichnet, oder schlichtweg „Ich hasse, wie das aussieht.“ Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Spieler, die das ungewöhnliche Design feiern. Die lieben die Ultrabestien gerade dafür, dass sie so verrückt aussehen.

Unabhängig davon, ob man etwas für das Aussehen der Monster übrig hat, oder nicht: Sie fallen auf jeden Fall auf. Und das ist durchaus so von den Machern gedacht.

Ultrabestien: Die Gruselmonster aus einer anderen Dimension

Warum sehen die so aus? Muramura und Kopplosio sind keine regulären Pokémon, sondern sogenannte Ultrabestien. Diese Monster treiben seit 2022 in unregelmäßigen Abständen ihr Unwesen in Pokémon GO, stammen ursprünglich aber aus den Spielen „Sonne“ und „Mond“.

Zu ihnen zählen:

Anego

Masskito

Schabelle

Voltriant

Kaguron

Katagami

Schlinking

Muramura

Kopplosio

Agoyon

Venicro

Sie alle kann man mittlerweile in Pokémon GO bekommen. Das Besondere ist, dass diese Monster aus der Ultradimension stammen und teilweise aggressive und parasitäre Verhaltensweisen zeigen.

Sie starteten 2022 ihre „Invasion“ in unsere Welt, was von Pokémon GO mit entsprechenden Videos begleitet wurde.

Muramura seht ihr beispielsweise hier in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Oder hier das Video zum Blitzmonster Voltriant:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Basierend auf diesem Verhalten wurde auch das Design eher unkonventionell angegangen. In einem Interview rund um den Release der Sonne / Mond-Spiele 2017 sagten die Macher des Spiels, dass man bei den Ultrabestien speziell darauf geachtet hatte, Designentscheidungen zu treffen, die man bei neuen Pokémon normalerweise vermeidet.

Als Beispiele nannte der Director der Spiele, Shigeru Ohmori, etwa „die weiche Textur einer Qualle mit Glas zu kombinieren oder etwas, das normalerweise klein und schwach aussieht – wie einen Moskito -, super muskulös zu machen. Mit dieser Art von Konzepten waren wir in der Lage, Ultrabestien zu erschaffen, die einen ganz anderen Eindruck als die bisherigen Pokémon vermitteln“ (via pocketmonsters.net).

Dementsprechend ist es wohl kein Wunder, dass Trainer, die vielleicht eine Zeit lang raus aus dem Thema waren, über das Design stolpern. Denn die Alien-Pokémon, die in die gewohnte Welt einfallen, sollen eben nicht so freundlich aussehen, wie die meisten Pokémon es tun.

Mit dem Release von Agoyon, Kopplosio und Muramura sind nun alle primären Ultrabestien in Pokémon GO verfügbar. Doch ein weiteres wichtiges Monster, das mit der Ultradimension zusammenhängt, folgt dieses Jahr noch: Necrozma wird auf den GO Fests auftreten und die Fähigkeit zur Fusion mit ins Spiel bringen. Wie stark Necrozma in Pokémon GO wird, lest ihr hier.