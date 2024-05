Pokémon GO bringt Agoyon, Muramura und Kopplosio – So stark sind sie

In Pokémon GO ist ein neues Event gestartet, welches neue Ultrabestien ins Spiel bringt. Wie stark sie sind, haben wir uns für euch angeschaut.

Was ist das für ein Event? Das neue Event Ultradimensions-Wunder ist heute, am 23. Mai 2024 um 10:00 Uhr gestartet. Es wird bis zum 28. Mai 2024 um 20:00 Uhr laufen. Alle Informationen zum Event findet ihr hier.

Im Zuge des Events gibt es gleich 3 neue Ultrabestien, die ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Welche das sind und wie stark sie sind, haben wir uns für euch angeguckt.

Agoyon in Pokémon GO – Das kann das neue Monster

Das sind die Werte: Damit ihr erstmal einen groben Überblick über Agoyon bekommt, zeigen wir euch hier die Werte und Attacken des Pokémon:

Typen: Gift und Drache

Angriffswert: 263

Verteidigungswert: 159

KP-Wert: 177

Sofort-Attacken: Gifthieb (Gift), Luftschnitt (Flug)

Lade-Attacken: Drachenpuls (Drache), Matschbombe (Gift), Stachelfinale (Käfer), Akrobatik (Flug)

So stark wird Agoyon sein: Als Drachen-Angreifer wird Agoyon vermutlich keine große Rolle spielen. Zum einen ist die Konkurrenz von Pokémon dieses Typs sehr groß und zum zweiten besitzt Agoyon leider keine Sofort-Attacke vom Typ Drachen.

Betrachtet man Agoyon als Gift-Angreifer, sieht das anders aus. Mit der Attacken-Kombination von Gifthieb und Matschbombe und seinen Status-Werten ähnelt es Gengar, welches zu den besten Angreifern vom Typ Gift gehört. Daher wird Agoyon hier seine Daseinsberechtigung erhalten.

Zum Einsatz in den Kampfligen wird Agoyon hingegen wieder keine gute Figur machen. Obwohl seine Gift-Attacken optimal zum Einsatz gegen Feen-Pokémon sind, ist es eben auch vom Typ Drachen. Hierdurch wird der Vorteil, den das Pokémon gegenüber Feen-Pokémon hätte, wieder negiert.

So erhaltet ihr Agoyon: Bei Agoyon handelt es sich um die Weiterentwicklung von Venicro, welches ihr bereits zum Beginn der aktuellen Season erhalten konntet. Um Venicro zu entwickeln, benötigt ihr 200 Venicro-Bonbons. Außerdem müsst ihr 20 Drachen-Pokémon fangen, während ihr Venicro als Kumpel dabei habt.

Erledigt ihr den letzten Schritt der Spezialforschung Welt voller Wunder , könnt ihr direkt 100 Venicro-Bonbons auf einen Schlag sammeln.

Muramura in Pokémon GO – Das kann das neue Monster

Das sind die Werte: Im Folgenden findet ihr die Werte von Muramura, damit ihr bereits einen groben Überblick über die Stärke des Pokémon bekommt:

Typen: Gestein und Stahl

Angriffswert: 213

Verteidigungswert: 298

KP-Wert: 156

Sofort-Attacken: Steinwurf (Gestein), Bodycheck (Normal)

Lade-Attacken: Steinkante (Gestein), Lichtkanone (Stahl), Dampfwalze (Boden)

So stark wird Muramura sein: Sowohl als Gesteins-Angreifer, als auch als Stahl-Angreifer sticht Muramura nicht hervor. Obwohl es einen hohen Verteidigungswert besitzt, ist der recht geringe Angriffswert leider ein Dorn im Auge. Hier solltet ihr auf andere Pokémon zurückgreifen.

Um ein vollwertiger Stahl-Angreifer zu sein, fehlt Muramura zudem eine Sofort-Attacke vom Typ Stahl.

Auch in der Kampfliga sollte auf den Einsatz von Muramura verzichtet werden. Durch die WP, die es bereits beim Fangen besitzt, könnte es maximal in der Hyper- oder Meisterliga eingesetzt werden. Und hierfür gibt es bessere Pokémon.

So erhaltet ihr Muramura: Muramura gibt es aktuell in der östlichen Hemisphäre in 5*-Raids. Wollt ihr das Pokémon erhalten, könnt ihr in eurer Umgebung also Ausschau danach halten und es herausfordern.

Bevor ihr in den Raid zieht, solltet ihr euch nach Möglichkeit vorbereiten und die besten Konter gegen Muramura mitnehmen.

Kopplosio in Pokémon GO – Das kann das neue Monster

Das sind die Werte: Auch zu Kopplosio haben wir für euch die Werte und Attacken zusammengetragen. Sie sehen wie folgt aus:

Typen: Feuer und Geist

Angriffswert: 315

Verteidigungswert: 148

KP-Wert: 142

Sofort-Attacken: Erstauner (Geist), Einäschern (Feuer)

Lade-Attacken: Spukball (Geist), Hitzekoller (Feuer), Magieflamme (Feuer)

So stark wird Kopplosio sein: Kopplosio besitzt jeweils eine Attacken-Kombination, um das Pokémon sowohl als Feuer-, als auch als Geist-Angreifer zu spielen. Außerdem besitzt das Pokémon einen sehr hohen Angriffswert, wodurch Kopplosio in Raids durchaus eingesetzt werden kann.

Als Feuer-Angreifer, mit der Kombination Einäschern und Magieflamme, holt ihr den maximalen Feuer-Schaden heraus. Es steht damit auf ungefähr einem Level wie Crypto-Glurak oder Crypto-Lavados, was den Schaden betrifft.

Durch seine eher geringen defensiven Werte, zählt es zwar nicht zu den besten Feuer-Angreifern, kann aber durchaus eingesetzt werden, wenn euch in eurem Feuer-Team noch starke Angreifer mit viel Schaden-Pro-Sekunde fehlen.

Wenn ihr Kopplosio mit den Attacken Erstauner und Spukball spielt, erhaltet ihr einen sehr soliden Geist-Angreifer. Rein vom Schaden her übertrumpft Kopplosio damit sogar Giratina (Urform) und wird sich insgesamt knapp unter dem Pokémon in der Liste der besten Pokémon GO Angreifer einordnen.

In den Kampfligen spielt Kopplosio, genau wie die anderen beiden neuen Ultrabestien, ebenfalls keine große Rolle. Es kann nur in der Hyper- und Meisterliga eingesetzt werden, wo es wesentlich bessere Alternativen gibt.

So erhaltet ihr Kopplosio: Kopplosio ist aktuell nur in der westlichen Hemisphäre in 5*-Raids zu finden. Um das Pokémon zu erhalten, müsst ihr euch also von Trainern in der westlichen Hemisphäre zu Fern-Raids einladen lassen. Hierzu hilft es, weltweit Freunde in Pokémon GO zu finden.

Tut ihr das, solltet ihr natürlich auch die besten Konter gegen Kopplosio in euer Team aufnehmen, bevor ihr euch in den Kampf stürzt.