Pokémon GO: Spezialforschung „Welt voller Wunder“ bringt Schritt 5 – Alle Aufgaben & Belohnungen

In Pokémon GO steht euch ab dem 23. Mai 2024 in der Spezialforschung Welt voller Wunder der 5. und letzte Schritt zur Verfügung. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen, die euch erwarten.

Um welche Forschung geht es? Mit dem Start der Season Welt voller Wunder wurde euch eine entsprechende Spezialforschung unter gleichem Namen zur Verfügung gestellt. Diese erstreckt sich über insgesamt 5 Tafeln. Die ersten 4 Seiten wurden in den vergangenen Wochen bereits Stück für Stück bekanntgegeben.

Mit dem Startschuss zum Event Ultradimensions-Wunder , wurde nun auch endlich der 5. und somit letzte Schritt für die Spezialforschung Welt voller Wunder bekanntgegeben. Welche Aufgaben und Belohnung dahinter stecken, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Achtung: Wer sich von den Forschungsinhalten überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen.

Welt voller Wunder – Schritt 5 von 5

Diese Inhalte erwarten euch: Die 5. Tafel der Spezialforschung Welt voller Wunder erstreckt sich, genau wie die Seiten zuvor, wieder über 4 Aufgaben, die aber verhältnismäßig einfach zu lösen sind. Teil der Belohnung werden unter anderem 100 Venicro-Bonbons sein, die ihr für die Weiterentwicklung der gleichnamigen Ultrabestie zu Agoyon benötigt. Folgende Inhalte erwarten euch außerdem:

Aufgabe Belohnung Fange 40 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (männlich) Verschicke 15 Geschenke an Freunde Begegnung mit

Nidoran (weiblich) Entwickle 3 Pokémon vom Typ Gift 2 Sonderbonbons Erlöse 5 Crypto-Pokémon 2 mysteriöse Teile

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen und die Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr außerdem 100 Venicro-Bonbons sowie 803 EP.

Wann ist die Forschung verfügbar? Ihr findet die letzte Seite der Spezialforschung ab 23. Mai 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit in eurem Spiel.

Wie lange hat man zum Lösen Zeit? Da es sich bei der Forschung um eine Spezialforschung handelt, habt ihr zum Lösen unbegrenzt Zeit. Habt ihr die Forschung allerdings noch nicht im Spiel abgerufen, solltet ihr das noch vor dem Ende der aktuellen Season, bis 01. Juni 2024 um 09:59 Uhr Ortszeit, tun.

Wie gefallen euch die Aufgaben der letzten Tafel zur Spezialforschung Welt voller Wunder? Seid ihr mit den Belohnungen zufrieden? Oder hättet ihr euch lieber eine Begegnung mit einem anderen Monster gewünscht? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Wusstet ihr eigentlich, was die Ultrabestie Venicro so besonders macht?