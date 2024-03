Pokémon GO bringt euch jetzt das neue Monster Venicro. Wie kriegt man es und was ist das für ein Monster?

Was ist in Pokémon GO los? In Pokémon GO hat die neue Jahreszeit begonnen. Die läuft jetzt vom 1. März bis 1. Juni.

Teil dieser neuen Season ist auch die Spezialforschung „Welt voller Wunder“.Und hier trefft ihr auf Venicro – ein Monster, das offenbar der Star der neuen Season wird.

Wie bekommt man Venicro? Für Venicro müsst ihr lediglich den ersten Schritt der neuen Spezialforschung abschließen. Dafür müsst ihr 20 Pokémon fangen, 10 PokéStops drehen und 10 Pokémon verschicken. Habt ihr für die drei Teilaufgaben die Belohnungen abgeholt, trefft ihr auf Venicro.

Nach aktuellem Stand kann man sich nur ein Exemplar von Venicro in Pokémon GO sichern. Aber was ist das eigentlich für ein Monster?

Das ist Venicro in Pokémon GO

Bei Venicro handelt es sich um eine Ultrabestie. Schon in der Vergangenheit wurden neue Ultrabestien für Pokémon GO angedeutet, nun ist es endlich so weit.

Bei Ultrabestien handelt es sich nicht direkt um legendäre Pokémon, sondern Wesen einer anderen Dimension, die in die Pokémon-Welt einfallen. Sie sind aber vergleichbar stark und gehören teilweise zu den besten Monstern im Spiel.

Das Venicro, dem ihr jetzt begegnet, scheint aber freundlich gesonnen zu sein. Auch in der Pokémon-TV-Serie gibt es übrigens ein Venicro, das sich mit Ash anfreundet und mit ihm Abenteuer erlebt.

Auch das Venicro in Pokémon GO ist nun darauf aus, mit euch auf Abenteuerreise zu gehen, wie auch im Trailer zu sehen ist:

Was macht Venicro besonders? Das Kobold-artige Venicro hat, als einzige Ultrabestie, eine Entwicklung: Agoyon. Das bekommt man in den Hauptspielen, wenn Venicro die Attacke Drachenpuls beherrscht und im Level aufsteigt.

Agoyon ist ein Pokémon vom Typ Drache und Gift, was eine recht seltene Kombination ist: Nur Tandrak und Endynalos, das es bisher noch nicht in Pokémon GO gibt, haben diese Kombination. Wie stark es dann in Pokémon GO wird, bleibt abzuwarten.

Auffällig allerdings: Nach aktuellem Stand kann man Agoyon in Pokémon GO noch nicht entwickeln. Hier wird man abwarten müssen: Vermutlich wird die Season-Forschung, die sich im Laufe der Jahreszeit immer wieder erweitert, irgendwann die Möglichkeit zur Entwicklung bringen.

Was haltet ihr von dem neuen Monster? Freut ihr euch auf Venicro und Agoyon, oder hättet ihr lieber eine andere Ultrabestie zur neuen Season gesehen – wie Muramura oder Kopplosio? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Mit dem Start des März und der neuen Season kommen einige interessante Termine auf uns zu. Wenn ihr wissen wollt, was im Spiel los ist: Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im März 2024.