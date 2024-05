Pokémon GO: Morgen startet „Ultradimensions-Wunder“ mit neuen Ultrabestien – Alle Spawns und Boni

Am 23. Mai 2024 startet in Pokémon GO das Event Ultradimensions-Wunder , was euch gleich drei neue Ultrabestien bringt. Welche Spawns und Boni es außerdem für euch bereithält, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Zum Abschluss der Season Welt voller Wunder tauchen mit dem Event Ultradimensions-Wunder noch einmal neue Ultrabestien in Pokémon GO auf. Gleich drei von ihnen könnt ihr euch zum ersten Mal im Spiel sichern: Agoyon, Muramura und Kopplosio.

Darüber hinaus wird es aber auch einige Event-Spawns sowie den einen oder anderen Bonus geben. Auf welche Inhalte ihr euch genau freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das Ultradimensions-Wunder -Event startet am 23. Mai 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es bleibt dann fünf Tage aktiv, bis es am 28. Mai 2024 um 20:00 Uhr endet.

Alle Spawns & Shinys zum Ultradimensions-Event

Das sind die neuen Pokémon: Während des Ultradimensions-Events könnt ihr erstmals auf Agoyon, Muramura und Koppolosio treffen. Bei allen handelt es sich um Ultrabestien aus der 7. Spiele-Generation. Dabei könnt ihr das Gift- und Drachen-Pokémon Agoyon nur erhalten, wenn ihr seine Vorentwicklung Venicro entsprechend entwickelt.

Dazu benötigt ihr 200 Bonbons und müsst mit Venrico als Kumpel außerdem 20 Drachen-Pokémon fangen. Die beiden anderen Ultrabestien könnt ihr hingegen in den Raids der Stufe 5 finden. Hierbei müsst ihr jedoch beachten, dass es nur Muramura, ein Pokémon vom Typen Gestein und Stahl, bei uns in der östlichen Hemisphäre geben wird.

Für das Feuer- und Geist-Pokémon Kopplosio müsst ihr euch von Trainern der westlichen Hemisphäre, also westlich von Großbritannien, zu entsprechenden Fern-Raids einladen lassen, um es euch zu sichern.

Agoyon, Muramura und Kopplosio (Bilder von pokemon.com)

Alle wilden Spawns: Neben den neuen Ultrabestien in Raids, lassen sich in der Wildnis aber auch einige altbekannte Gesichter treffen. Mit etwas Glück könnt ihr das eine oder andere von ihnen sogar in seiner schillernden Form (*) ergattern. Eines von ihnen ist Garstella, was sein Shiny-Debüt feiert. Folgende Monster lassen sich dort außerdem finden:

Rettan*

Zubat*

Tentacha*

Smogon*

Skunkapuh*

Glibunkel*

Unratütox*

Algitt*

Garstella*

Dratini* (seltener)

Pokémon in Raids: Und auch die Raids werden während des Events von anderen Raid-Bossen eingenommen. Folgende warten dort auf euch:

Raids Raid-Bosse Level-1-Raids Paldea-Felino*

Hisui-Baldorfish*

Hisui-Sniebel*

Kindwurm*

Kapuno* Level-3-Raids Galar-Smogmog*

Shardrago*

Tortunator* Level-5-Raids Muramura (östliche Hemisphäre)

Kopplosio (westliche Hemisphäre) Mega-Raids Mega-Tauboss* Pokémon mit einem (*) können mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden

Alle Boni zum Event Ultradimensions-Wunder

Allgemeine Boni: Neben den verschiedenen Spawns und Raid-Bossen, könnt ihr euch während des Events auch auf den einen oder anderen Bonus freuen. Folgende erwarten euch im Spiel:

2x EP für gewonnene Raids gegen Ultrabestien

Teil 5 der Spezialforschung Welt voller Wunder wird aktiviert

wird aktiviert Sammler-Herausforderung Belohnung: EP & Begegnung mit Garstella*

Event-Feldforschungen Belohnung: Begegnungen mit Nidoran (männlich)*, Nidoran (weiblich)*, Unratütox*, Garstella*, Viscora* oder Miniras*

Showcases an PokéStops mit verschiedenen Event-Pokémon

Kostenpflichtige Boni: Wem die kostenfreien Event-Boni nicht reichen, der kann folgende Inhalte im Ingame-Shop oder dem Webstore von Pokémon GO erwerben:

Befristete Forschung für 5 US-Dollar Belohnungen: 4 Premium-Kampf-Pässe, Agoyon-Flügel für den Avatar sowie Begegnungen mit Garstella*

Agoyon-Jacke und Agoyon-Hose für euren Avatar

Hyper-Raidbox für 19,99 US-Dollar Inhalt: 25 Premium-Kampf-Pässe, 3 Fern-Raid-Pässe sowie 10 Sonderbonbons