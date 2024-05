Pokémon GO: Venicro entwickeln – So erhaltet ihr Agoyon

Was sagt ihr zu den Voraussetzungen, die ihr für die Entwicklung erfüllen müsst? Findet ihr sie angemessen, oder findet ihr sie zu hoch? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bevor ihr Agoyon entwickelt, könnt ihr euch bereits vorab darüber informieren, wie stark die neuen Ultrabestien sind .

Die erste Möglichkeit besteht in der Umwandlung von Sonderbonbons in Venicro-Bonbons. Die beste Möglichkeit, um an Sonderbonbons zu kommen, ist die Teilnahme in der Kampfliga.

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Venicro entwickeln und dadurch Agoyon erhalten. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch.

