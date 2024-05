Die Kickers vs. Captain Tsubasa – Welches der beiden Teams aus RTL2-Animes würde ein Fußball-Spiel gewinnen?

Wie kann ich mitmachen? Um an der Umfrage teilzunehmen, müsst ihr nur im unteren Kästchen wählen, welchen der beiden Anime-Serien ihr besser findet. Ihr habt nur eine Stimme, mit der ihr euren Favoriten wählen könnt. Überlegt also gut, welchen Anime ihr besser findet und bei dieser Umfrage unterstützen wollt.

Gregor wechselt im Anime zu einer neuen Schule. Dort lernt er die Kickers kennen, eine Fußballmannschaft, die einfach keinen Erfolg hat. Mit dem Enthusiasmus von Gregor kämpft sich das Team immer weiter die Fußballeiter hinauf. Hier traten die Kickers unter anderem gegen den Teufelsdreier an, den euch MeinMMO in einem Video eingebunden hat:

Was sind die Kickers? Kickers startete dagegen 1986 und war erst 1992 in Deutschland zu sehen. Hier geht es nicht so international wie bei Captain Tsubasa zu, denn die Mannschaft spielt nur gegen japanische Teams.

Der Anime dreht sich rund um Captain Tsubasa, der eigentlich Tsubara Ohzora heißt. Er träumt davon, ein japanischer Weltmeister im Fußball zu werden. Seine Karriere beginnt er zunächst beim örtlichen FC Nankatsu. Doch im späteren Verlauf wird er so erfolgreich, dass er sogar für Japan bei der WM in Frankreich antritt. Später wechselt er sogar nach Spanien.

Was ist Die tollen Fußballstars? Zwischen Kickers und Die tollen Fußballstars liegen nur drei Jahre Unterschied. Die Tollen Fußballstars wurde erstmals 1983 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt. In Deutschland war die Serie dagegen erst im Jahr 1995 auf RTL 2 zu sehen. Der Anime wurde von Toei Animation produziert. Das Unternehmen ist vor allem für Animes wie Naruto und Dragon Ball bekannt.

Die tollen Fußballstars und Kickers waren zwei Fußball- Animes , die in den 90er-Jahren auf RTL 2 liefen. In beiden Serien dreht sich alles um den Ballsport. Doch welche der beiden Mannschaften hat die Nase vorne? MeinMMO klärt das mit einer ultimativen Umfrage.

