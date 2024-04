Nach über 40 Jahren endet der Kult-Manga „Captain Tsubasa“, aber nicht ganz – Es geht noch weiter

Die Geschichten werden nicht koloriert oder getönt, wodurch er in einem neuen, schnelleren Tempo die Story erzählen könne. Es handelt sich um eine Reihe von Manga-Streifen mit Bleistift. Wenn ich versage, soll es so sein! Lass es uns versuchen! , schreibt er auf X .

Wie geht es weiter? Aber die Welt von Captain Tsubasa hört damit nicht auf. Denn Takahashi hat verkündet, dass er trotz seines Rückzugs weiterhin neue Episoden der Geschichte zeichnen wird. Die Geschichte von „Captain Tsubasa“ ist noch nicht zu Ende! Das ist sicher (via X ). Er erklärt, dass er weiterhin Inhalte für Captain Tsubasa produzieren werde, jedoch in einem völlig neuen Format.

