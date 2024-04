Neuer Hype-Manga begann als Witz, ist nun einer der meistgelesenen Shonen-Geschichten

Der Manga Kagurabachi wurde zur Veröffentlichung zum Ziel vieler Memes. Der Hype geriet völlig außer Kontrolle und führte dazu, dass die Geschichte die Aufmerksamkeit vieler Anime-Fans erregte. Nun ist der Manga wirklich erfolgreich und verkauft sich öfter, als der Verlag wohl gedacht hätte.

Wie erfolgreich ist der Manga mittlerweile? Kagurabachi erscheint beim Shueisha-Verlag, bei dem auch andere bekannte Mangas wie One Piece oder Boruto erscheinen. Mittlerweile ist der Manga so erfolgreich, dass die erste Ausgabe eine dritte Auflage bekommt. Für einen völlig neuen Manga ist das ein großer Erfolg.

Auf dem offiziellen X-Account von kagurabachi_x wird die frohe Botschaft verkündet, dass der erste Band zum dritten Mal in tausendfacher Form gedruckt werden muss. Das Team hinter dem Account bedankt sich außerdem für die Unterstützung der Fans:

Die neue Welle an Manga-Exemplaren soll am 19. April 2024 in den Buchhandlungen ankommen. Der zweite Band soll am 5. Mai 2024 folgen. Allerdings gelten die Daten nur für Japan, in Deutschland ist der Manga bislang noch nicht im Verkauf.

Hier bleibt nur die Möglichkeit, den Manga bei Manga Plus zu lesen. Dort rangiert die Geschichte rund um Schwertkämpfer Chihiro aktuell auf Platz 11 der meistgelesenen Mangas von Shueisha. Vor rund sechs Monaten landete er noch auf Platz 2.

In Kagurabachi rächt ein Schwerkämpfer seinen Vater

Worum geht es in Kagurabachi? Das erste Kapitel des Mangas von Takeru Hokazono erschien am 19. September 2023. Im Zentrum des Geschehens steht der Schwertkämpfer Chihiro Rokuhira:

Er ist der Sohn des bekannten Schwertschmiedes Kunishige Rokuhira und träumt davon, eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Der Schwertschmied wird eines Tages umgebracht und Chihiro wird zum Schwertkämpfer, um seinen Vater zu rächen.

Mit seinem verzauberten Schwert stellt er sich nun einer Gruppe Zauberer, die sechs Schwerter aus der Schmiede gestohlen haben.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 27 Kapitel, die im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Solltet ihr an der Geschichte interessiert sein, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mit dem Lesen einzusteigen. Bislang gibt es nämlich noch nicht so viele Kapitel, die ihr nachholen müsstet.

Wieso wurde der Manga zum Kult-Meme? In der Anime-Community galt Kagurabachi lange Zeit als Witz. Es wurden lawinenartig Memes zum Manga erstellt, die die Geschichte als Nachfolger der „Big 3“ ansahen. Dabei handelt es sich um die erfolgreichsten 2000er-Mangas aus dem Shonen-Genre: One Piece, Naruto und Bleach.

Doch diese Aufmerksamkeit half dem Manga, neue Leser für sich zu gewinnen. Zur damaligen Zeit gab es nur das erste Kapitel zu lesen. Deshalb mussten Fans abwarten, wie es mit der Geschichte weitergeht. Anscheinend ist die Story so spannend weitergelaufen, dass der Manga nun zum Verkaufshit wird.

Zwischenzeitlich war Kagurabachi noch erfolgreicher als Boruto. Doch die Geschichte nimmt ebenfalls eine spannende Wendung: Der Sohn von Naruto ist plötzlich erwachsen – Und sein Manga hängt sogar One Piece und Dragon Ball ab