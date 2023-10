Unbekannter Manga überholt Dragon Ball, Naruto und Jujutsu Kaisen – Hat nur 6 Kapitel und wird zum Kult-Meme

Noch bevor das erste Kapitel zu Kagurabachi erschienen ist, hat der Manga eine große Fangemeinde für sich gewonnen. Viele User behaupten, dass Kagurabachi besser als One Piece, Boruto und andere bekannte Shounen-Manga sei. Durch den Hype hat der Manga viel Aufsehen erregt.

Worum geht es in Kagurabachi?

Im Zentrum des Geschehens steht der junge Mann namens Chihiro

Er ist der Sohn eines bekannten Schwertschmiedes und träumt davon, eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters zu treten

Der Schwertschmied wird eines Tages umgebracht und Chihiro wird zum Schwertkämpfer, um seinen Vater zu rächen

Mit seinem magischen Schwert stellt er sich nun einer Gruppe Zauberer

Der Manga ist noch gar nicht so alt: Das erste Kapitel wurde am 19. September 2023 veröffentlicht, mittlerweile gibt es erst 6 Kapitel. Trotzdem wird der Manga von vielen Fans als Erbe der „Big 3“ im Shounen-Genre gesehen, zu denen One Piece, Naruto und Bleach zählen.

Sollte Kagubarashi so erfolgreich wie One Piece werden, könnte demnächst ein Anime folgen. One Piece hat es mittlerweile sogar zu einer Live-Action-Adaption auf Netflix geschafft:

Kagubarashi überholt Dragon Ball und Boruto

Warum ist der Manga so erfolgreich? Der Manga wurde noch vor seiner Veröffentlichung zum Ziel vieler Memes. Einige User haben sich den Spaß daraus gemacht, den Manga als besten Shounen-Manga aller Zeiten zu hypen (via knowyourmeme.com).

So sind viele Memes entstanden, die Kagurabachi in Bezug zu bekannten Mangas zeigen. Es sind beispielsweise Memes zu sehen, in denen Chihiro den Schwertkämpfer Zorro aus One Piece in einem Kampf besiegt.

Die Memes sind dabei lawinenartig entstanden und haben sich unkontrolliert im Internet verbreitet. Eine Sammlung an Memes könnt ihr beispielsweise bei User Jahseh_Wrld auf Reddit sehen:

Die Memes gehen sogar so weit, dass Fans einen Anime oder eine Videospieladaption vortäuschen, die nahezu echt aussehen. Dadurch denken einige User, dass es mittlerweile ein ganzes Franchise rund um den Manga gibt, obwohl er gerade einmal einen Monat alt ist.

Der Hype spricht nicht unbedingt dafür, wie gut die Geschichte des Mangas ist. Es könnte sein, dass der Hype völlig ungerechtfertigt war und der Manga in Zukunft floppen wird. Da der Manga erst 6 Kapitel besitzt, ist es schwer abzusehen, wie gut er wirklich werden wird.

Wie erfolgreich wurde Kagurabachi dadurch? Der Hype hat dafür gesorgt, dass Kagubarashi mittlerweile auf Platz 2 der meistgelesenen Mangas auf der Seite Manga Plus geworden ist. Nur One Piece wird aktuell noch häufiger gelesen. Hinter Kagurabachi liegen also bekannte Reihen wie Jujutsu Kaisen und Boruto.

Bei Manga Plus handelt es sich um eine Seite vom Shueisha-Verlag. Der Verlag bietet beliebte Mangas wie One Piece, Dragon Ball Super und My Hero Academia auf seiner Seite zum Lesen an. Viele der dortigen Mangas haben actionreiche Animes hervorgebracht, die ihr im Ranking auf MeinMMO finden könnt:

