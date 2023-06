Die besten Action-Anime, in denen viel gekämpft wird

Ihr steht auf Action und jede Menge coole Kämpfe? Dann haben wir hier 5 Anime für euch, die genau euren Geschmack treffen sollten.

Obwohl das Medium Anime immer wieder bemüht ist, der Welt zu zeigen, dass es auch tiefgründige und anspruchsvolle Geschichten gibt – manchmal will man einfach ein wenig brachiale Action haben. Doch zum Glück gibt es auch hier viele Anime, die genau dieses Bedürfnis erfüllen. 5 der besten Action-Anime aus den vergangenen Jahren stellen wir euch hier genauer vor und verraten, warum ihr sie auf jeden Fall sehen solltet.

Jujutsu Kaisen

Alternative Namen: Sorcery Fight, JJK

Genres: Action, Fantasy

Episoden: 24 (Fortsetzung folgt im Juli 2023)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Eher nebensächlich nimmt Yuuji am „Okkultismus-Club“ an seiner Schule teil, um die Zeit totzuschlagen. Sein eher lockerer Lebensstil gerät jedoch ins Wanken, als er in Kontakt mit einem verfluchtem Gegenstand gerät. Ein Unglück führt zum nächsten und einige übernatürliche Begegnungen später findet sich Yuuji in einer Welt wieder, in der es von Flüchen nur so wimmelt, geboren aus den negativen Emotionen der Menschheit.

Yuuji erkennt, welche Bedrohung diese Flüche für die Gesellschaft und die Menschheit als Ganzes sein können und beschließt, mittels seiner neu entfaltenden Kräfte etwas dagegen zu unternehmen. Sein Leben als „Jujutsu-Zauberer“ beginnt.

Was man von Jujutsu Kaisen erwarten sollte: Studio Mappa hat mit Jujutsu Kaisen bewiesen, dass so ziemlich alles zu Gold wird, was sie anfassen. Wer auf pausenlose Action mit dennoch interessanten Charakteren und einer spannenden Story steht, der ist bei Jujutsu Kaisen gut aufgehoben. Der Anime hat seit seinem Release zahlreiche Preise gewonnen und wurde auf Crunchyroll auch zum „besten Action-Anime 2022“ gekürt. Eindeutige Pflicht für jeden Action-Fan.

Attack on Titan

Alternative Namen: Shingeki no Kyojin, AoT

Genres: Action, Militär, Drama

Episoden: 88 (Finaler Film kommt im Herbst 2023)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Attack on Titan erzählt die Geschichte von Eren Jaeger. Der lebt mit seiner Familie und allen anderen Menschen im Schutze mehrerer großer Mauern, die das Reich vor der Außenwelt abtrennen. Der Grund: Riesige humanoide Monster, Titanen genannt, die in der Welt leben und Menschen bei lebendigem Leib verschlingen. Sein bisher eher unbeschwertes Leben endet jäh, als einer dieser Titanen die Mauer einreißt und die Monster in die Stadt strömen.

Eren verliert hier seine Mutter und schließt sich daraufhin der Armee an, um gegen die Titanen zu bestehen – und dabei nicht nur ungeahnte Kräfte zu entwickeln, sondern auch einer riesigen Verschwörung auf die Schliche zu kommen.

Was man von Attack on Titan erwarten sollte: Attack on Titan beginnt als typischer Action-Anime, in dem brutale Szenen und sogar einige Horror-Elemente im Fokus stehen. Doch im Laufe der Handlung entwickelt sich AoT immer stärker zu einem Thriller mit starker Charakter-Entwicklung, bei dem einstige Helden zu Bösewichten werden. Kaum ein Anime der letzten Jahre hat es so gut geschafft, die Welt Stück für Stück zu erweitern. Was als kleines, abgeschottetes Areal beginnt, wird nach und nach zu einem die Welt umspannenden Politik-Thriller – der aber nichts seiner Action oder Grausamkeit einbüßt.

