Demon Slayer: 2 wichtige Merkmale von Tanjiro waren erst gar nicht geplant, sind jetzt Teil der Story

Tanjiro Kamado ist der Protagonist von Demon Slayer. Auf der Suche nach einer Heilung für seine Schwester nimmt er es mit zahlreichen Dämonen auf. Doch es gibt zwei Merkmale, die eigentlich nicht von Anfang an für den Dämonenschlächter gedacht waren.

Um welche Merkmale handelt es sich? Tanjiro sticht zwar durch sein kariertes Outfit aus der Masse heraus, doch das war dem Editor Tatsuhiko Katayama nicht genug. Er bat die Schöpferin des Mangas (Koyoharu Gotouge), Tanjiro zu überarbeiten, damit er nicht so langweilig aussieht (via MANGA Plus).

Deshalb fügte Gotouge zwei Merkmale hinzu, die ein wichtiger Bestandteil von Tanjiro geworden sind:

Seine Ohrringe mit der Sonne

Seine Narbe im Gesicht

Der Editor fand zwar, dass die Ohrringe Tanjiro ein wenig feminin machen würden, aber letztendlich ging der Entwurf so durch. Für den Anime mussten hingegen noch andere Dinge hinzugefügt werden, damit er für die Zuschauer ansehnlicher wurde. Dank des Editors hat der Protagonist das Aussehen bekommen, welches wir aus dem Manga und Anime kennen.

Tanjiros Narbe und Ohrringe sind wichtig geworden

Vorsicht, Spoiler: Hier gehen wir auf Hintergründe zu Dämonenjägern und Tanjiros Atemtechniken ein, die vom Stand der 3. Staffel des Animes sind.

Was für einen Teil nehmen sie in der Story ein? Tanjiro hat seine Ohrringe von seinem Vater erhalten. Sie symbolisieren die Sonnenatmung, die im Laufe der Geschichte immer wichtiger wird. Im Anime sind bislang nur Tanjiro und sein Vater bekannt, die diese Atmung beherrschen.

Sie war die erste Atemtechnik, die von Yoriichi Tsugikuni erfunden wurde. Von ihr stammen alle anderen Atemtechniken ab.

Auch die Narbe hat eine essenzielle Rolle bekommen. Sie ist eigentlich ein Mal für Dämonenjäger. Auch Tanjiro und der Erfinder der Sonnenatmung hatten so ein Mal im Gesicht. Im Laufe des Animes ändern sich die Farbe und Form der Markierung in Tanjiros Gesicht, was zeigt, dass es sich dabei nicht nur um eine normale Narbe handelt.

Ursprünglich wurde die Narbe nämlich so erklärt, dass sich Tanjiro diese zuzog, als er seinen Bruder von einem Kessel mit heißem Wasser schützen wollte. Doch mittlerweile ist diese Markierung sogar erwacht und gewährt Tanjiro besondere Kräfte.

