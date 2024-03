Demon Slayer belügt seine Zuschauer im Anime bei dem, was die Fans am meisten lieben

Big Trouble in Little China ist ein Fantasy-Action-Film von John Carpenter mit Kurt Russell aus dem Jahr 1986.

Big Trouble in Little China – Trailer zum Kultfilm auf Englisch

Zu Demon Slayer gibt es übrigens auch ein tolles Spiel auf Steam: Neues Spiel erobert Steam, erhält 89 % positive Reviews – Was ist Demon Slayer – The Hinokami Chronicles?

Das Jahr ist in 4 Animes-Seasons unterteilt – Was bedeuten Begriffe wie Cour, Season und Staffel?

Im kommenden Arc steht ein hartes Training bevor. Schaut euch den Trailer zum Hashira Training Arc an, in dem es ebenfalls kurz einen Spezialeffekt zu sehen gibt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Demon Slayer hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Animes des Shonen-Genres gemausert. Die Geschichte ist mit dem Manga bereits abgeschlossen. Doch Fans können sich die Erlebnisse rund um Tanjiro noch einmal in bewegten Bildern im Anime anschauen. Doch die Serie enthält dem Mangaka Koyoharu Gotoge zufolge einen Fehler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to