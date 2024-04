One Piece: Die aktuelle Folge erklimmt direkt das Siegertreppchen der besten Episoden laut IMDb

In Episode 1100 des Animes von One Piece treten zwei starke Teufelsfruchtnutzer gegeneinander an. Die Folge kommt bei den Zuschauern so gut an, dass die Folge genauso gut bewertet wird wie die, die sich auf Platz 1 der besten Episoden befindet.

Achtung, Spoiler: Wir beschreiben hier, was in der Folge passiert. Die Ereignisse spielen sich gerade auf Egghead Island ab.

Worum geht es in der Folge? Ruffy verwandelt sich zum zweiten Mal im Anime in seine Gear-5-Form. Dabei färbt er sich vom Hinterkopf an komplett weiß und erhält die Fähigkeit, seine Umgebung in Gummi zu verwandeln.

Dabei trifft er auf einen ebenbürtigen Gegner: Auch Rob Lucci verwandelt sich in seine erwachte Teufelsfrucht-Form und nimmt es mit Ruffy auf. Die Animationen sind dabei so gut, dass ich mir die Verwandlung der beiden schon mehr als fünfmal angesehen habe.

Und das scheinen auch andere User so zu sehen: Der Kampf der beiden sorgt dafür, dass die Folge auf IMDb noch besser bewertet wird als viele andere Folgen. Somit landet die 1100. Episode aktuell auf Platz 2.

Die Ereignisse finden gerade auf Egghead Island statt. Den Trailer zum neuen Arc seht ihr hier:

Community bewertet die One-Piece-Folge mit 9,8 Punkten

Warum ist die Folge so gut? Mit 9.854 abgegebenen Stimmen kommt Folge 1100 auf eine Wertung von 9,8 Sternen. Nur die 484. Folge, in der Ruffy den tragischen Tod eines geliebten Charakters verkraften muss, ist genauso gut bewertet. Da hier allerdings 23.519 Stimmen abgegeben wurden, ist die Folge auf Platz 1.

In den Rezensionen schreiben die Fans auf IMDb, warum die Folge ihrer Meinung nach so ein Knaller ist:

Die Verwandlung von Ruffy in seine Gear-5-Form sähe noch besser aus als im Kampf gegen Kaido.

Die Choreografie stimme perfekt, vor allem die Musik sollte besonders hervorgehoben werden.

Einige Nutzer seien von Dr. Vegapunks Leidenschaft zur Geschichte in den Bann gezogen worden.

Die Animationen und Effekte sähen erstklassig aus. Einige hätten gar nicht gedacht, dass sie in diesem Moment One Piece schauen würden.

Es gibt aber auch Gegenstimmen: Einigen Fans gefällt der Cartoon-Stil von Ruffys Gear 5 nicht. Es würde sie zu sehr an Tom & Jerry erinnern, was einem der Vier Kaiser nicht gerecht werden würde.

Der Zeichenstil spaltet also die One-Piece-Community. Einige lieben den Zeichenstil, andere wiederum können damit nichts anfangen.

Was jedoch feststeht: Das Ranking der besten One-Piece-Folgen auf IMDb kann sich mit der Zeit ändern. Zum Anfang des Jahres sahen die Top 5 noch ganz anders aus. Deshalb kann es sein, dass die Folge in den kommenden Wochen doch noch nach unten (oder vielleicht sogar nach oben) rutscht.

Der Grund dafür ist die Anzahl der abgegebenen Stimmen. Auf Platz 1 wurden 23.519 Stimmen vergeben, die aktuelle Episode kommt auf nur 9.854 Stimmen. Sollte sie auf 9,7 Sterne abrutschen, weil mehr User die Folge schlecht bewerten, würde sie direkt hinter Platz 10 landen.

MeinMMO hat sich selbst an so einem Ranking versucht und die Arcs von One Piece bewertet: One Piece: Von East Blue bis Wa no Kuni – 5 Arcs mit den beeindruckendsten Momenten im Ranking