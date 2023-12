One Piece: Von East Blue bis Wa no Kuni – 5 Arcs mit den krassesten Momenten im Ranking

In One Piece gibt es unzählige Arcs, die von Fans mal mehr, mal weniger gern gemocht wurden. MeinMMO hat ein Ranking der besten Arcs erstellt, die Fans auch heute noch im Gedächtnis bleiben.

Achtung, Spoiler: In diesem Ranking sind Spoiler bis zum Ende des Wano-Kuni-Arcs enthalten. Solltet ihr mit der Geschichte noch nicht so weit sein, kommt später zurück.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Um im MeinMMO-Ranking zu landen, mussten die Arcs eine oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen:

Im Arc gibt es wichtige Momente, die sich auf die Zukunft von One Piece auswirken

Es gibt ein besonders cooles Setting, das sich von den bisherigen Orten abhebt

Die Strohhüte können in spannenden Kämpfen glänzen und zeigen ihr volles Potenzial

Der Arc ist sowohl im Anime als auch im Manga abgeschlossen

Das Ranking wurde nach subjektivem Empfinden erstellt. Solltet ihr anderer Meinung sein, könnt ihr uns in den Kommentaren gerne schreiben, welche Arcs ihr stattdessen in das Ranking mit aufgenommen hättet.

Platz 5: Punk Hazard

Punk Hazard besteht aus zwei unterschiedlichen Klimazonen: Einer Hälfte aus Lava und einer Hälfte aus Schnee. Der Grund dafür ist ein ehemaliger Kampf zwischen Akainu und Aokiji, bei dem Akainu als Sieger hervorging und zum Großadmiral der Marine wurde.

Auf Punk Hazard wurde eine der wohl coolsten Allianzen der Strohhutpiraten gegründet. Trafalgar Law schließt sich der Bande an, damit sie gemeinsam die Machenschaften von Doflamingo auf Dressrosa stoppen. Mit Law hat die Crew einen mächtigen Gefährten an ihre Seite bekommen.

Die Insel wurde früher als Forschungseinrichtung genutzt. Sowohl Dr. Vegapunk, der jetzt im Egghead Island wieder auftaucht, als auch Caesar Clown haben schändliche Experimente für die Weltregierung durchgeführt.

Dem Wissenschaftler gelang es, künstliche Teufelsfrüchte herzustellen. Doflamingo verkaufte die Früchte dann an Kaido weiter, der mit diesen Früchten seine Bestienarmee aufbauen konnte. Zum Glück schaffte es Law, den Tank zur Produktion der Teufelsfrüchte zu zerstören. Dieses Ereignis war der Anstoß für viele Situationen in den kommenden Arcs in One Piece.

Platz 4: Whole Cake Island

Whole Cake Island ist ein wahrgewordener Traum für Süßigkeiten-Fans: Noch nie hatte One Piece ein so absurdes, märchenhaftes Setting wie auf dieser Insel. Big Mom hat sich mit ihrer Familie ein Imperium geschaffen, in dem alle Völker ohne Diskriminierung leben sollen.

Wir verfolgen in diesem Arc die arrangierte Ehe zwischen Sanji und Pudding. Zum ersten Mal lernen wir Sanjis Familie kennen und erfahren, was für eine schlimme Kindheit der Schiffskoch hatte. Beide Familien erhoffen sich durch die Ehe ihre eigenen Vorteile, doch mit der Zeit wird immer deutlicher, dass ein Attentat auf Sanji geplant ist.

Vor allem die Situationen zwischen Ruffy, Nami und Sanji, in denen sie den Schiffskoch zum Mitkommen überzeugen wollen, gehen ans Herz. Doch zum Glück geben sich Nami und Ruffy nicht geschlagen und schaffen es am Ende doch, ihr Crewmitglied wieder einzusammeln.

Dieser Handlungsabschnitt ist jedoch einer der Arcs, in dem Ruffy und seine Freunde nicht als kompletter Sieger hervorgehen. Sie können Sanji zwar retten, müssen zum Schluss allerdings vor der wütenden Big Mom fliehen, die einen Kuchen auf dem Schiff der Strohhutbande vermutet. Der Arc zeigt, wie stark die Vier Kaiser wirklich sind.

Platz 3: Wano-Kuni

Aufgrund der Menge an Folgen ist es schwer, Wano-Kuni zusammenzufassen. In den fast 200 Episoden befreien Ruffy und seine Crew das Land von der Tyrannei Kaidos. Der Höhepunkt des Arcs ist Ruffys Erwachen von Gear 5, mit dem er die Gesetze der Physik außer Kraft setzen kann.

Nach Wa no Kuni geht es übrigens mit Egghead Island weiter:

Doch auch die anderen Strohhüte haben ihr eigenes Highlight. Endlich sehen wir die Bande wieder vereint, was in Zou und Whole Cake Island beispielsweise nicht der Fall war. Jeder von ihnen stellt sich einem nahezu unbezwingbaren Gegner und wächst über sich hinaus.

Wir bekommen einen Eindruck davon, was die Bande während ihrer Trennung gelernt hat und welche enormen Kräfte sie sich aneignen konnten. Bislang hat der Wano-Kuni-Arc die meisten Episoden. Quantität bedeutet nicht immer Qualität, doch in diesem Fall ist der Arc einer der wohl hübschesten im gesamten Anime.