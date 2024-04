Bisher habt ihr im Anime Dragon Ball Z nur wenige Saiyajins als Super-Saiyajin 3 zu Gesicht bekommen, darunter auch Hauptfigur Son-Goku. Doch das Bild aus einem Spiel zeigt euch, wie sein Sohn Son-Gohan in dieser starken Form aussieht.

Was ist der Super-Saiyajin 3? Im Dragon-Ball-Z-Anime können sich die Saiyajins, wie Goku oder Gohan, in eine andere Transformationsstufen verwandeln, in der sich ihr Aussehen verändert, gleichzeitig aber auch ihre Stärke zunimmt.

Da der Super-Saiyajin 3 unglaublich viel Ki benötigt, wird er nur selten genutzt. Im Anime habt ihr bisher nur wenige Charaktere wie Protagonist Goku in dieser Stufe gesehen. Doch ein Bild zeigt euch, wie Gohan als Super-Saiyajin 3 aussehen würde.

Gohan in einer alternativen Realität

Was ist das für ein Bild? Das Bild stammt aus Super Dragon Ball Heroes World Mission, einem taktischen Kartenspiel, in dem ihr euch in Heldenstadt zum Super Dragon Ball Heroes-Weltmeister hinarbeitet.

Hier könnt ihr selbst den super-starken Gohan sehen:

Damit handelt es sich zwar um ein offizielles Bild, da es aus dem Franchise stammt (der Anime Super Dragon Ball Heroes ist ein Spin-off zum Spiel). Jedoch war Schöpfer Akira Toriyama nicht an der Entwicklung des Games beteiligt.

Damit solltet ihr die Karte nicht als canon in der offiziellen Geschichte betrachten. Denn neben Son-Gohan als Super-Saiyajin 3, findet ihr so allerlei „Was wäre wenn?“-Szenarien in dem Kartenspiel, die ihr wohl so niemals im Anime sehen werdet.

Was hätte aus Gohan werden können? Wie etwa Screenrant berichtete, hatte der Schöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, eigentlich geplant, Gohan als neuen Protagonisten der Serie zu etablieren.

Jedoch verwarf er die Idee wieder, da er die Figur dann doch nicht als passende Hauptfigur sah:

„Ich hatte vor, Gohan die Hauptrolle zu geben […] Das hat aber nicht geklappt. Ich hatte das Gefühl, dass er im Vergleich zu Goku letztlich nicht für die Rolle geeignet war.“

