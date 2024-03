Dragon Ball: Der Super-Saiyajin 3 ist nur selten zu sehen – Son-Goku erklärt den Grund

Son-Goku trainiert so hart, dass er im Laufe von Dragon Ball mehrere Saiyajin-Stufen erlernt. Eine davon ist im Manga und Anime kaum zu sehen. Wie der Saiyajin selbst erklärt, hat das einen guten Grund.

Um welche Stufe geht es? Die Rede ist vom Super-Saiyajin 3, kurz SSJ3. Dabei handelt es sich um die erste Stufe, bei der sich das Aussehen drastisch ändert:

Die Saiyajins bekommen bei dieser Stufe eine gewaltige, blonde Haarpracht auf dem Kopf. Dafür verlieren sie ihre Augenbrauen.

Im Gegenzug hebt sich die Augenbrauenpartie leicht ab und der Blick wird finsterer als sonst. Damit hebt sich das finale Design von seinem Original-Design ab.

Der SSJ3 kann nur von denjenigen erreicht werden, die zuvor den SSJ und den SSJ2 erreicht haben. Außerdem müssen sie ein jahrelanges Training durchlaufen.

Der SSJ3 war selten zu sehen, noch seltener tauchte wohl nur die Saiyajin-Macht auf. Neben Son-Goku gab es nur noch Gotenks, also die Fusion aus Son-Goten und Trunks, die die Stufe eingesetzt haben. Son-Goku selbst erklärt in Manga-Kapitel 476 den Grund für den seltenen Einsatz.

Die Abenteuer von Son-Goku und Co. gehen mit Dragon Ball Daima weiter:

Darum ist der SSJ3 in Dragon Ball so selten zu sehen

Wieso ist der SSJ3 so selten zu sehen? Son-Goku verwandelt sich im Kampf gegen Majin Boo in den SSJ3 und versucht, den Bösewicht aufzuhalten. Doch Meister Kaio warnt davor, dass Son-Goku sich zurückverwandeln sollte. Er würde all die Zeit aufbrauchen, die ihm auf der Erde bliebe und er solle eigentlich Son-Goten und Trunks beibringen, wie man fusioniert.

Deshalb befindet sich Son-Goku nach der kurzen Auseinandersetzung mit Boo zusammen mit Piccolo beim Palast Gottes. Son Goku erklärt dem Namekianer, dass ihm nicht mehr viel Zeit bliebe, weil er den SSJ 3 eingesetzt habe.

Der Super-Saiyajin 3 ist nämlich nur für „die andere Welt“, also das Jenseits gedacht. Sollte der SJJ3 an Orten wie der Erde eingesetzt werden, an denen die Zeit fließt, würde er zu viel Energie verbrauchen. Dadurch würde der Kämpfer vollständig erschöpft werden.

Der SSJ3 kann also nicht auf der Erde eingesetzt werden, weil er zu viel Ausdauer verbraucht. In längeren Kämpfen gegen stärkere Gegner wäre es ein Nachteil, wenn sich ein Saiyajin nur kurzzeitig verwandeln könnte. Dann könnte der Kampf mit zunehmender Dauer für den Gegner ausgehen.

Wer kann den SSJ3 alles einsetzen? Der Super-Saiyajin 3 wird nur ganz selten eingesetzt:

Son-Goku verwandelt sich in seinem Kampf gegen Boo dreimal zum SSJ3

Gotenks setzt den SSJ3 zweimal im Kampf gegen Boo ein

In Dragon Ball Super und Dragon Ball GT taucht die dritte Stufe vereinzelt auf

In den Kinofilmen Dragon Ball Z – Der Film: Fusion, Dragon Ball Z. Kampf der Götter und Dragon Ball Z – Der Film: Drachenfaust setzt Son-Goku den SSJ3 ebenfalls ein

Weil nach dem SSJ3 noch weitere Stufen kommen, verwandeln sich Son-Goku und die anderen Saiyajins mittlerweile in andere Formen. Es könnte also sein, dass die Stufe in Zukunft noch seltener zu sehen sein wird.

Nach dem Super-Saiyajin 3 folgt beispielsweise der SSJ4. Wusstest ihr, dass diese Form gar nicht von Akira Toriyama selbst gezeichnet wurde? Dragon Ball Daima: Der Schöpfer zeichnet eigene Version vom Super-Saiyajin 4 und macht die Fans verrückt