Dragon Ball Z: Das originale Design des Super-Saiyajin 3 tauchte nie im Anime auf

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Außerhalb der Animeserie war der Super-Saiyajin 3 noch in Filmen wie Dragon Ball Z: Fusion Reborn oder Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon zu sehen. Daneben hatte er einige Auftritte in diversen Videospielen, darunter beispielsweise der Budokai-Reihe und Dragon Ball Heroes.

Wäre Toriyama bei seiner ursprünglichen Idee geblieben, hätte sich die Verwandlung mehr an den ersten beiden Stufen orientiert. Die Haare sind nur ein Stück länger geworden und sehen immer noch zu Berge. Außerdem sieht es so aus, als wären die Haare der Augenbrauen nicht ausgefallen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Doch das Design, das wir vom Super-Saiyajin 3 kennen, ist nicht das, was der Schöpfer von Dragon Ball ursprünglich geplant hatte. Akira Toriyama wollte eigentlich ein dezenteres Design für den SSJ3 haben, was wir nun dank eines Blickes auf die Originalzeichnung wissen.

Das Besondere an den Saiyajins aus dem Anime Dragon Ball sind ihre unterschiedlichen Super-Saiyajin-Formen. Der Super-Saiyajin 3 (SSJ3) ist der erste der Reihe, bei dem sich das Aussehen drastisch unterscheidet. Doch ursprünglich sollte sich der SSJ3 gar nicht so sehr von den vorherigen Super-Saiyajin-Stufen unterscheiden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to