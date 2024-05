One Piece: Fans fahren 600 km, um Ruffys Geburtstag zu feiern – Werden maßlos enttäuscht

Der Anime zu One Piece feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Das Franchise wollte dieses Jubiläum mit den Fans feiern und hat dazu zu mehreren Events in Europa eingeladen. Zeitgleich wurde am Tag des Events der Geburtstag von Ruffy gefeiert. In Deutschland fand das Event in Berlin statt. Doch das Feedback dazu ist eher mau.

Was war das für ein Event? Die Geburtstagssause fand an Ruffys Geburtstag, also dem 5. Mai 2024 statt. Im Vorfeld kündigten die Veranstalter von Toei Animation an, dass die Geburtstagsfeier „episch“ wird.

Es sollten riesige Ballons in ganz Europa aufgeblasen werden. In Deutschland gab es den Ballon in Berlin zu sehen. Von 10:00 bis 14:00 Uhr sollte ein Mitarbeiter von Toei Animation die Gäste begrüßen, zeitgleich wurden „exklusive Überraschungen“ versprochen.

Für jede Stadt sollte es andere Überraschungen geben:

In Milan eröffnete ein Pop-up Store

In London gab es eine „immersive Videoerfahrung“

In Paris konnten sich Fans auf einen „hochsymbolischen Ort“ freuen

In Berlin und Madrid sollte es „viele Goodies“ geben

Kein Wunder also, dass Fans sich aus ganz Deutschland auf den Weg machten, um den Geburtstag von Ruffy und One Piece zu feiern. Doch das Feedback zum Event fällt eher negativ aus.

Fans pilgern zu Ruffys Geburtstag und werden „wirklich enttäuscht“

Wie fanden Fans das Event? Auf der offiziellen Seite ist zu sehen, dass es in jeder Stadt einen anderen Ruffy-Ballon gab. Während in Frankreich der Gear-5-Ruffy zu sehen war, gab es in Deutschland beispielsweise die Pose für Gear-2 zu sehen. Sie war schon Inspiration für viele Sportler. Auch einen gigantischen Strohhut gab es zu sehen.

Doch abseits davon wurden die Fans eher enttäuscht – zumindest in Deutschland. Unter einem TikTok-Video sammeln sich Kommentare, dass das Event „echt erbärmlich“ gewesen sei. Es gab nur den Ballon, etwas Musik und einige Cosplays zu bestaunen.

Im Video von mangakochbuch seht ihr einige Ausschnitte zum Event:

Die „vielen Goodies“, die im Vorfeld versprochen wurde, waren eine Tüte mit Gummibärchen und Postkarten. Ein Fan auf TikTok, der ganze zwei Stunden vor Ort war, hat diese Postkarten wohl nicht einmal gesehen.

Besonders krass: Ein Fan ist von Bonn aus angereist und hat die 600 km Strecke auf sich genommen. Auch andere Fans sind bis zu 500 km angereist, um die vier Stunden vor dem Ballon zu verbringen.

Dementsprechend hart fällt das Urteil der Fans in den Kommentaren auf TikTok aus:

Kenneth D. Ink: „Ich dachte, man kann dort Sachen kaufen.“

Xshiavu: „Größter Reinfall, war voll langweilig.“

Tenreki: „Bin extra 2 Stunden gefahren. Es wurde groß angekündigt mit vielen Überraschungen und ein Haufen Merch und dann diese olle Postkarte da. Ich fühle mich richtig verarscht.“

Im Allgemeinen benutzen viele User das Wort „enttäuschend“. Unter französischen Fans fällt das Urteil ähnlich aus. In einem reddit-Post beschwert sich ein User darüber, dass er 45 Minuten für ein Foto hätte warten müssen. Auch in London soll das Event „unterwältigend“ gewesen sein, da es dort nur eine Steinmauer mit der Faust von Ruffys Gear-4 gegeben hätte.

