Pokémon GO bringt heute das Raid-Update, das Spieler so wütend macht

Am 6. April werden in Pokémon GO Änderungen an Fern-Raids und Raids aktiv. Diese Änderungen sind für viele Spieler ein Grund, das Spiel zu deinstallieren.

Was sind das für Änderungen? Seit Jahren sind Fern-Raids in Pokémon GO möglich. Sie unterscheiden sich zu den „normalen“ Raids dadurch, dass man nicht in einem bestimmten Umkreis der Raid-Arena stehen muss, um daran teilzunehmen. Von der ganzen Welt aus kann via Fern-Raid-Pass bei Raids mitspielen.

Doch Niantic will, dass Spieler wieder mehr an Raids vor Ort teilnehmen und andere Spieler treffen. Darum setzen sie Änderungen an den Fernraids um. Sie machen sie teurer und limitieren die Teilnahme pro Tag.

Änderungen vom 6. April 2023 bei Fern-Raids

Wann kommen die Änderungen? Ab dem 6. April um 20:00 Uhr sind die Änderungen aktiv.

Was passiert konkret?

Preise:

Der Preis für drei Fern-Raid-Pässe wird von 300 PokéMünzen auf 525 PokéMünzen erhöht

Der Preis für einen einzelnen Fern-Raid-Pass wird von 100 PokéMünzen auf 195 PokéMünzen erhöht

Neu in den Shop kommt ein Bundle aus drei Premium-Kampf-Pässen für 250 PokéMünzen (ein einzelner kostet aktuell 100 PokéMünzen)

Schon im Mai 2022 wurden die Fern-Raids einmal teurer

Teilnahme:

Pro Tag könnt ihr an maximal 5 Fern-Raid-Kämpfen teilnehmen

Während Events kann diese Limitierung verändert und erhöht werden

Fern-Raid-Pässe:

In Forschungsdurchbrüchen könnt ihr als Belohnung Fern-Raid-Pässe erhalten (Chancen darauf sind unbekannt)

Für Fern-Raid-Pässe aus Forschungsdurchbrüchen gilt weiterhin das Limit von 3 Pässen pro Trainer im Inventar

Wenn ihr schon 3 Fern-Raid-Pässe besitzt und durch einen Forschungsdurchbruch einen weiteren erhalten würdet, bekommt ihr stattdessen einen Premium-Kampf-Pass

Wenn ihr schon 2 Fern-Raid-Pässe im Inventar habt und euch dann dazu noch ein 3er-Bundle kauft, könnt ihr weiterhin maximal 5 Fern-Raid-Pässe besitzen

XL-Bonbons:

Für eure Teilnahme an 5er-Raids erhaltet ihr mehr XL-Bonbons als zuvor

Die Begründung von Niantic, warum es die Änderungen gibt, seht ihr hier.

Wie reagieren die Spieler auf die Änderungen?

Das wird kommentiert: Es gibt einige Trainer, denen die Änderungen recht egal sind. Da sie ohnehin kaum bis gar nicht an Fern-Raids teilnehmen, fühlen sie sich nicht betroffen.

Viele andere Trainer, ob direkt betroffen oder nicht, sind mit den Änderungen nicht einverstanden. Sie empfinden es als unverschämt, Fern-Raids schlechter zu machen. Denn diese haben es Personen, die Probleme damit haben, an Raids vor Ort teilzunehmen, erleichtert, Pokémon GO zu spielen. Dazu gehören auch Menschen mit Behinderung oder Spieler, die durch ihre Arbeit oder Kinder tagsüber keine Zeit haben, an Raids teilzunehmen.

Die Community ist regelrecht wütend über die Änderungen.

Man droht, das Spiel aufgrund dieser Änderungen zu löschen. Bei einer Unterschriftensammlung gegen diese Änderungen nehmen bereits über 68.000 Leute teil (Stand vom 5. April um 8:27 Uhr via Change.org).

Die letzte große Entwicklung in der Community ist ein offener Brief unter dem Motto “Hört uns, Niantic”. Spieler und Content-Creator tun sich zusammen und erklären Niantic, warum sie gegen die Änderungen sind. In dem Brief wird unter anderem erklärt, dass man lieber die Raids vor Ort verbessern soll, statt die Fern-Raids zu verschlechtern.

Den gesamten Inhalt des offenen Briefs an das Team von Pokémon GO seht ihr hier