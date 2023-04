Pokémon GO: Spieler und Creator verbünden sich in einem offenen Brief gegen umstrittene Raid-Änderungen

Es gibt eine neue Entwicklung bei Pokémon GO zum Thema Fern-Raid-Pass. Viele Spieler sehen die angekündigten Änderungen kritisch und rufen Entwickler Niantic in einem offenen Brief dazu auf, die Anpassungen zu überdenken.

Pokémon GO führte während der Coronapandemie sogenannte Fern-Raids ein, damit man auch von der Couch aus an Raids teilnehmen konnte. Es gab damals mehrere Maßnahmen, um auf die Pandemie-Situation zu reagieren.

Diese Maßnahmen sind zum großen Teil auch Komfort-Features. Jetzt fährt Pokémon GO die Features wieder zurück, was nicht zum ersten Mal auf großen Widerstand in der Community trifft.

Jetzt sollen die Fern-Raids verändert werden und gleichzeitig wird es eine Preiserhöhung geben. Hier gibts mehr Infos zu den neuen Fern-Raids, die ab dem 06. April gelten sollen.

Es gibt sogar bereits eine Petition mit mehreren 10.000 Unterschriften, die gegen die Anpassungen vorgehen möchte.

Die nächste Eskalationsstufe ist ein offener Brief, der unter anderem auf Reddit geteilt wurde, um sich mehr Gehör bei den Entwicklern zu verschaffen (via reddit.com).

Dabei geht es ganz besonders um die Limitierung auf 5 nutzbare Fern-Raid-Pässe an einem Tag:

Wir sind mit Ihrer Entscheidung nicht einverstanden und die Mehrheit von uns möchte, dass Sie wissen, dass die „Begrenzung von Fern-Raids auf 5 Durchgänge pro Tag“ einigen Spielern schaden wird: Ländliche Trainer, denen es an angemessener Unterstützung durch die lokale Gemeinschaft mangelt

Trainer mit Behinderungen, die körperlich nicht zum Spielen nach draußen kommen können

Trainer, die unter schweren sozialen Ängsten leiden und mentale Schwierigkeiten haben, nach draußen zu gehen, um an Raids teilzunehmen

Trainer, die Nachtschichten arbeiten und tagsüber nicht teilnehmen können

Alleinerziehende Trainer, die Kinder, einen Haushalt und eine Karriere mit minimalem Zeitaufwand managen Und am wichtigsten ist, dass die Fern-Raid-Änderungen unsere globale Interaktion mit unseren Trainern einschränken werden, mit denen wir in den letzten 3 Jahren enge Beziehungen aufgebaut haben. Aus dem offenen Brief via Reddit

Die Spieler sehen in den Fern-Raid-Pässen mehr, als eine reine Komfort-Funktion. Es hat sich zu einem wichtigen Feature entwickelt, das neue Spielweisen ermöglichte. Man argumentiert: Wenn es Entwickler Niantic darum ginge, dass die Spieler wieder mehr draußen spielen, gäbe es andere Werkzeuge – darunter Boni für normale Raids ohne Fernpass.

Der Thread auf Reddit zählt auch viele Content-Creator, die den offenen Brief unterstützen. Allein auf Reddit gaben 1.600 User dem Thread innerhalb von 4 Stunden einen Daumen hoch – Tendenz steigend.

Anders als vorherige Aktionen ruft der offene Brief jedoch nicht nach einem Boykott. Man möchte gehört werden und erhofft sich eine Stellungnahme und Änderungen.

Wie steht ihr zum Brief und dem Thema Fern-Raid-Änderungen? Lasst einen Kommentar zu Thema da.

