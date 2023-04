Pokémon GO: Sammler-Herausforderung zum Frühlings-Event – Hier findet ihr die Pokémon

In Pokémon GO startet zum Event „Hüpft in den Frühling“ auch eine Sammler-Herausforderung. Dafür sollt ihr bestimmte Pokémon fangen. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und welche Belohnungen es gibt.

Was ist das für eine Challenge? In den nächsten Tagen läuft in Pokémon GO das Event „Hüpft in den Frühling“ und bringt einige Boni und Inhalte mit, die sich um das Osterfest drehen. Unter anderem erwarten euch neue und kostümierte Pokémon.

Die Sammler-Herausforderung verlangt von euch, bestimmte Arten zu fangen. Wenn ihr das erfolgreich abschließt, dann erhaltet ihr ausgewählte Belohnungen. In der Übersicht zeigen wir euch die Aufgaben und Belohnungen.

Sammler-Herausforderung

Welche Pokémon sollt ihr fangen?

Flurmel

Scoppel

Haspiror mit Blumenkranz

Marill

Evoli mit Kirschblüten

Pikachu mit Kirschblüten

Wommel

Bandelby (Entwickeln)

Grebbit (Entwickeln)

Schlapor (Entwickeln)

Welche Belohnungen gibt es? Wenn ihr alle Pokémon gefangen habt, dann erhaltet ihr zum Abschluss der Forschung 10.000 Erfahrungspunkte, 5.000 Sternenstaub und ein Glücks-Ei.

Wo fängt man die Pokémon für die Sammler-Herausforderung?

Das müsst ihr wissen: Falls ihr Probleme habt, bestimmte Pokémon zu finden oder zu erhalten, dann schaut einfach in unsere Tabelle:

Pokémon Fundort Flurmel Wildnis Scoppel Wildnis Haspiror mit Blumenkranz Wildnis Marill Wildnis Evoli mit Kirschblüten Wildnis, Stufe-1-Raids, 2-km-Eier, Feldforschungen Pikachu mit Kirschblüten Wildnis, Stufe-1-Raids, Feldforschungen Wommel Wildnis, Stufe-1-Raids, 2-km-Eier Bandelby Entwicklung von Wommel (50 Bonbons) Grebbit Entwicklung von Scoppel (50 Bonbons) Schlapor Entwicklung von Haspiror (50 Bonbons)

Mit unserer Übersicht sollte es für euch gar kein Problem sein, die benötigten Monster zu fangen. Bedenkt, dass ihr für das Lösen der Herausforderung bis zum Ende des Events Zeit habt. Bis zum 10. April um 20:00 Uhr könnt ihr die Aufgabe abschließen.

Welche Events euch im April 2023 noch bei Pokémon GO erwarten, erfahrt ihr hier bei uns auf MeinMMO.