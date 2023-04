Pokémon GO startet morgen Frühlings-Event mit neuen Pokémon und Eier-Boni

In Pokémon GO startet das Event „Hüpft in den Frühling“, das über Ostern 2023 aktiv ist. Es bringt neue Pokémon und einige Boni, die wir euch hier in der Übersicht mit Start und Shinys zeigen.

Was ist das für ein Event? Jedes Jahr zur Osterzeit läuft in Pokémon GO ein Event, das euch passend mit Eier-Boni und besonderen Pokémon belohnt.

In unserer Übersicht fassen wir das „Hüpft in den Frühling“-Event mit allen Inhalten für euch zusammen.

„Hüpft in den Frühling“: Start, Boni, Pokémon, Shinys, Raids

Wann ist Start und Ende? Das Event startet Dienstag, am 4. April, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Montag, den 10. April, um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Welche Boni gibt es?

Beim Schlüpfen von Eiern erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons

Wenn ihr während des Events Glückseier aktiviert, halten diese eine Stunde lang

Eier, die ihr während des Events in Brutmaschinen legt, schlüpfen doppelt so schnell

Welche neuen Pokémon kommen? Zum ersten Mal trefft ihr das Hummelfliege-Pokémon „Wommel“ und dessen Weiterentwicklung „Bandelby“ in Pokémon GO. Die Weiterentwicklung kostet 50 Bonbons.

Pokémon mit Kostüm: Während der Event-Zeit könnt ihr Pokémon fangen, die mit Kirschblüten geschmückt sind. Das sind Pichu*, Pikachu*, Raichu*, Evoli*, Aquana, Blitza, Flamara, Psiana, Nachtara, Folipurba, Glaziola und Feelinara (Pokémon, die mit einem Stern markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen).

Pokémon in der Wildnis: Pikachu mit Kirschblüten*, Pummeluff*, Evoli mit Kirschblüten*, Marill*, Flurmel*, Haspiror mit Blumenkranz*, Scoppel* und Wommel trefft ihr während des Events häufiger in der Wildnis. Mit etwas Glück trefft ihr Chaneira mit Blumenkranz* und Togetic mit Blumenkranz*.

Pokémon in Raids:

Raid-Stufe Boss 1 Pikachu mit Kirschblüten*

Pummeluff*

Evolit mit Kirschblüten*

Wommel 3 Kokowei

Alola-Kokowei*

Chaneira mit Blumenkranz*

Togetic mit Blumenkranz* 5 Lugia* Mega Mega-Schlapor*

Eier (2 km): Aus den 2-km-Eiern, die ihr während des Events neu erhaltet und ausbrütet, können folgende Pokémon schlüpfen: Evoli mit Kirschblüten*, Pichu mit Kirschblüten*, Togepi mit Blumenkranz*, Azurill*, Wonneira mit Blumenkranz*, Owei*, Riolu* und Wommel.

Sammler-Herausforderung und Forschungen: Als Belohnungen aus neuen Feldforschungen, die ihr während des Events erhaltet, bekommt ihr Begegnungen mit Pikachu mit Kirschblüten*, Chaneira mit Blumenkranz*, Evoli mit Kirschblüten* und Togetic mit Blumenkranz*. Für die Sammler-Herausforderung „Hüpft in den Frühling“ erhaltet ihr EP, Sternenstaub und ein Glücksei.

Inhalte im Shop: Während des Events und darüber hinaus findet ihr die neuen Wonneira-Hoodies für euren Avatar:

Wie gefällt euch das Frühlings-Event in Pokémon GO? Werdet ihr die Inhalte nutzen und eure Eier-Vorräte füllen oder habt ihr Ostern schon andere Pläne und kommt kaum zum Spielen?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainer darüber aus.

Eine Übersicht über alle Events im April 2023 bei Pokémon GO zeigen wir euch hier.