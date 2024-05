Trainer rätseln über neues Bild von Pokémon GO – Kommt Mega-Rayquaza bald zurück?

In Pokémon GO hoffen Trainer aktuell auf die Rückkehr von Mega-Rayquaza. Was ein Bild der Entwickler mit den Spekulationen zu tun hat und welche Vermutungen die Spieler dazu äußern, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Bild geht es? Im Moment läuft in Pokémon GO das Event Ultradimensions-Wunder , das auch im Play-Store angeworben wird. Doch aufmerksame Nutzer der Google-App haben dabei bemerkt, dass das dort hinterlegte Bild gar nicht zum aktuellen Event passt.

So lassen sich statt den drei neuen Ultrabestien Agoyon, Muramura und Kopplosio fünf ganz andere Monster auf dem Bild finden. Welche das sind und welche Vermutungen die Trainer nun haben, zeigen wir euch nachfolgend.

Neues Bild zeigt Mega-Rayquaza und Necrozma

Welche Pokémon sind zu sehen? Auf dem Bild, das im Google Play-Store zum aktuellen Event hinterlegt ist, sieht man eine Wiese, auf der drei Trainer stehen und ihre Smartphones in Richtung Himmel strecken. Dabei sind sie von Ponita, Elekid und Lapras umgeben. Im Himmel sieht man außerdem eine offene Ultrapforte, aus der Necrozma erscheint, und daneben die Mega-Entwicklung von Rayquaza.

Bild aus dem Play-Store vom 23. Mai 2024 um 11:00 Uhr

Für gewöhnlich sind diese Art von Bildern auf das jeweils angegebene Event bezogen und zeigen deshalb auch die Monster, die es in dieser Zeit im Spiel gibt. Doch genau das ist bei diesem Bild nicht der Fall. Also liegt es für viele Trainer nahe, dass es hier zu einem Fehler kam und das Foto ein ganz anderes Event ankündigen sollte.

Trainer vermuten Rückkehr von Mega-Rayquaza

Obwohl das Bild eigentlich zum aktuellen Ultradimensions-Event gehören soll, passt es thematisch gar nicht, denn keines der Monster ist Teil des Events. Demzufolge ist für die Trainer der Reddit-Community schnell klar, dass hier ein kommendes Event oder besondere Spiel-Inhalte angeteasert werden.

Besonders eine mögliche Rückkehr von Mega-Rayquaza sorgt für Begeisterung bei den Trainern. Immerhin gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO und ist deshalb besonders begehrt. Wir zeigen euch, welche Vermutungen sie diesbezüglich haben.

Besonderer Raid-Tag: Eine der häufigsten genannten Vermutungen ist, dass das Monster, nach den Raid-Tagen mit Proto-Kyogre und – Groudon, nun einen eigenen Raid-Tag bekommen könnte. Das wäre vor allem dadurch denkbar, dass Mega-Rayquaza sich der Geschichte nach in den Kampf der beiden Proto-Formen einmischte und sie so zur Ruhe brachte. So kann man folgende Kommentare auf Reddit lesen:

Fillain: Ich habe gesehen, dass jemand dieses Bild aus dem Google Play-Store gepostet hat.

Sieht so aus, als würden wir Mega-Rayquaza für den Raid-Tag am 29. Juni bekommen.

ninjanitor157: Es würde Sinn machen, wenn wir einen Raid-Tag nach dem von Proto-Groudon & -Kyogre ein Mega-Rayquaza bekommen würden, denn Rayquaza soll diese beiden in Schach halten.

Mega-Rayquaza zum GO Fest: Aber auch im Rahmen des diesjährigen GO Fests ist für einige eine Rückkehr des Drachen- und Flug-Pokémon denkbar. Grund dafür ist Necrozma, das ebenfalls Teil des Bildes ist und im Rahmen des GO Fests sein Debüt im Spiel feiert.

In den aktuellen Event-Ankündigungen zu den Live-Events in Sendai, Madrid und New York sowie zum globalen GO Fest 2024 ist Mega-Rayquaza bislang jedoch nicht angekündigt.

Daher ist es für einige Spieler denkbar, dass es das Monster im Anschluss an das eigentliche GO Fest in den Raids geben wird. Doch nicht alle sind von dieser Idee begeistert und hoffen stattdessen, dass es ein eigenes Event für Rayquaza geben wird. So kann man in den Kommentaren auf Reddit Folgendes dazu lesen:

Sadthrowaway1337: Gerüchte besagen, dass wir Mega-Rayquaza bekommen könnten, nachdem die Stunden des GO Fests vorbei sind (ich weiß nicht, ob dies für das globale oder das lokale GO Fest sein wird, ich denke, wir werden es bald nach dem ersten lokalen GO Fest herausfinden).

repo_sado: Es macht mehr Sinn, weil auf dem Foto auch Necrozma zu sehen ist. Aber es scheint eine seltsame Wahl. Der letzte Zeitpunkt, an dem ich Mega-Rayquaza raiden möchte, ist nach einem Wochenende mit etwa acht anderen Monstern in Raids.

krispyboiz: Ich würde hoffen, dass es ein separates Event mit Ultra Unlock ist. Ich habe nichts gegen ein kleines zusätzliches Raid-Event nach dem Event, aber etwas so Großes wie Mega-Rayquaza nach einem bereits vollgepackten Event (mit einer Menge Raids) zu haben, wäre … eine Qual der Wahl. Ich werde zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich erschöpft sein.

Ob Mega-Rayquaza wirklich bald zurück ins Spiel kommen wird und wann es so weit sein könnte, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sobald es weitere Informationen zu einem möglichen Event mit den Pokémon auf dem Bild gibt, werden wir hier auf MeinMMO davon berichten.

Wie ist eure Meinung zu dem Bild aus dem Play-Store? Meint ihr, es wird bald eine Rückkehr des Mega-Pokémon geben? Und hofft ihr auf ein eigenes Event für Rayquaza? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Hier zeigen wir euch, welche Events ihr in den kommenden Monaten nicht verpassen solltet.