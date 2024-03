Pokémon GO will knapp 18 Euro für das globale GO Fest 2024 – Was bieten sie dafür?

Pokémon GO hat das GO Fest 2024 angekündigt – auch die globale Variante. Was steckt im Ticket?

Das wurde angekündigt: Pokémon GO veröffentlichte die Daten für die lokalen GO Feste in New York, Madrid und Sendai, sowie für das globale GO Fest.

Wann läuft das globale Pokémon GO Fest? Das findet am Wochenende des 13. und 14. Julis 2024 statt.

Was ist das für ein Event? Das globale GO Fest ist das größte Event im Pokémon-GO-Kalender und findet mittlerweile jährlich statt. Hier kann man immer mit besonderen Boni, Spezialforschungen und mehr rechnen. Allerdings braucht man für das Event ein Ticket, um einige der Inhalte zu bekommen.

Was kostet das Ticket? Das Ticket kostet im In-Game-Store 17,99 Euro. Das kann man theoretisch bereits ab jetzt kaufen, die Boni werden aber erst am 13. und 14. Juli aktiv.

Zudem gibt es im Webstore von Pokémon GO ein Ticket für denselben Preis, das die gleichen Boni sowie zusätzlich ein Shirt für euren Avatar enthält.

Doch was bringt das Ticket eigentlich? Wir fassen hier alle Boni mit und ohne Ticket zusammen.

Pokémon GO Fest 2024: Diese Boni gibt’s nur mit dem Ticket

In der folgenden Liste findet ihr alle Boni, die ihr am 13. und 14. Juli 2024 bekommt, wenn ihr das Ticket kauft.

Ihr erhaltet eine exklusive Spezialforschung mit dem mysteriösen Pokémon Marshadow. Mehr über Marshadow erfahrt ihr hier.

Es gibt jede Stunde eine globale Herausforderung. Sobald die gelöst ist, gibt es für Ticketinhaber einen Bonus bis Ende der Stunde.

Ihr kriegt eine erhöhte Shiny-Chance.

Ihr könnt sechs Spezialtausche am Tag durchführen.

Sammlerherausforderungen während der Habitate.

Bis zu 9 Extra-Raid-Pässe von Arenen.

Spezielle 7-km-Eier.

Im Rauch tauchen, je nach Habitat, einige besondere Pokémon auf. Mögliche Shinys sind mit Sternchen markiert. Das sind: Icognito A* Icognito D* Icognito G* Icognito H* Icognito I* Icognito N* Icognito T* Icognito Y* Maracamba Corasonn* Wuffels* Skallyk*

Wenn man das Ticket bis zum 6. Mai 2024 kauft, erhaltet ihr zwischen dem 30. April und 6. Mai eine Forschung, die euch eine „Sonnenkrone“ für euren Avatar bringt.

Kauft man es bis zum 6. Juni 2024, bekommt man zwischen dem 30. April und 6. Juni eine weitere Forschung, die eine „Mondkrone“ für euren Avatar bringt.

Pokémon GO Fest 2024: Diese Boni bekommt ihr ohne Ticket

Hier fassen wir alle Boni zusammen, die ihr auch ohne Ticket erhaltet.

Stündlich rotierende Habitate mit zahlreichen wechselnden Pokémon am Samstag.

Alle Pokémon der Habitate tauchen am Sonntag auch auf, aber wild durcheinander.

Lockmodule halten eine Stunde.

Es gibt verschiedene Feldforschungen zu den Habitaten.

Schnappschuss-Überraschungen beim Event.

Das seltene Miniras taucht erstmals als Shiny auf.

Was solltet ihr beachten?

Das sind die aktuell bekannten Infos zum GO Fest 2024. Aber: In der Vergangenheit kam es vor, dass weitere Inhalte bekannt wurden. Auch diesmal heißt es auf der Ankündigungs-Seite: „Details folgen“. Weitere Details sollen folgen, wenn das Event näherrückt.

Dementsprechend solltet ihr im Blick behalten, was sich noch an neuen Inhalten für das Event ergibt. Wir halten euch hier wie immer auf dem Laufenden.

Und wenn ihr weitere Termine auf dem Schirm haben wollt: Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im März 2024.