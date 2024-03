Pokémon GO bestätigt durch 3 Sekunden im Teaser das erste wichtige Pokémon beim GO Fest 2024

Pokémon GO hat den ersten Teaser für das GO Fest 2024 veröffentlicht. Ein Mysteriöses Pokémon wird dort für das Event angekündigt.

Was ist das für ein Teaser? Auf der Plattform „X“ hat Pokémon GO den ersten Teaser veröffentlicht, der Hinweise auf das diesjährige GO Fest gibt. Dort sind Pikachu und Evoli auf einer Wiese, sowie mehrere Gebäude im Hintergrund zu sehen.

Doch es ist indirekt noch ein drittes Pokémon zu sehen: In den letzten Sekunden des Teasers fährt die Kamera näher an einen Baum auf der Wiese heran, neben dem ein Schatten zu sehen ist. Kurz darauf folgt ein Ruf des Pokémon, das sich dort offensichtlich verbirgt.

Und wer sich den anhört, erkennt: Hierbei handelt es sich um Marshadow. Den Teaser könnt ihr euch hier im Post anschauen:

Was ist Marshadow für ein Pokémon?

Das ist Marshadow: Bei Marshadow handelt es sich um ein Mysteriöses Pokémon, wie es etwa auch Mew oder Celebi sind. Es stammt aus der siebten Spielgeneration, also den Spielen „Sonne“ und „Mond“, und bringt die Typen Kampf und Geist mit.

Es hat die Nummer 802 und sieht so aus:

Das ist Marshadow

Bildquelle: pokemon.com

Das seltene, kleine Pokémon hat die Eigenschaft, die Schatten seiner Gegner zu übernehmen und so deren Attacken zu stehlen. Eine Entwicklung hat es derweil nicht. Schon aufgrund des diesjähirgen GO-Fest-Emblems vermuteten Trainer, dass Marshadow beim Event auftaucht – nun dürfte es bestätigt sein.

Derzeit läuft noch die neue Season „Welt voller Wunder“:

Was ist das GO Fest? Das GO Fest ist das größte Event im Pokémon-GO-Kalender und findet jedes Jahr statt. Dabei gab es zuletzt lokale Varianten in einzelnen Städten sowie ein globales Event, das von allen Trainern auf der Welt gespielt werden konnte. Es findet in der Regel im Sommer statt.

Weitere Details zum diesjährigen Fest sind noch nicht bekannt, das dürfte sich aber bald ändern. Schließlich deutet der Teaser nicht nur Marshadow, sondern auch in Kürze folgende, weitere Informationen an. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.

Und wenn ihr wissen möchtet, was unmittelbar im Spiel ansteht: Hier finde ihr alle Events im März 2024 bei Pokémon GO.