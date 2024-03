Pokémon GO: Spieler finden erste Hinweise zum GO Fest 2024 – Das könnten sie bedeuten

In Pokémon GO wurden die ersten Hinweise zum GO Fest 2024 durch Dataminer entdeckt. Wir zeigen euch, welche das sind und was die Community dazu sagt.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest ist das größte Event in Pokémon GO, welches jährlich stattfindet. Dieses besteht, ähnlich wie die vor kurzem beendete Sinnoh-Tour, aus einem lokalen und einem globalen Teil. In den vergangenen Jahren, wurden mit dem GO Fest immer auch wieder neue, oft mysteriöse, Pokémon ins Spiel gebracht.

Dataminer haben nun die ersten Hinweise im Spiel auf das GO Fest 2024 gefunden. Hierbei handelt es sich zum einen um zwei Gegenstände, die von Pokémon oder Spielern getragen werden können sowie um das Logo. Und die Community spekuliert bereits, worauf das hindeuten könnte.

Übrigens: zur neuen Season Welt voller Wunder , gibt es auch bereits einige Informationen. Eine Übersicht der bekannten Informationen zur neuen Pokémon GO Season haben wir euch zusammengestellt.

Community denkt, ein mysteriöses Pokémon identifiziert zu haben

Um welche Gegenstände handelt es sich? Die Gegenstände, die von den Dataminern gefunden wurden, sind zwei Tiaras, eine Art Diadem. Die beiden Tiaras besitzen jeweils einmal eine Sonne und einmal einen Mond, passend zu den Titeln aus der 7. Spielgeneration. Zudem sind auf beiden Tiaras Funken zu sehen.

Ob es sich hierbei um Accessoires für den Spielercharakter, Pokémon oder gar um etwas ganz anderes handelt, ist unklar.

Was vermutet die Community? Die Community vermutet, dass das mysteriöse Pokémon Marshadow im Zuge des GO Fests 2024 sein Debüt feiern wird. Die Vermutung wird aufgrund des Logos zum GO Fest aufgestellt.

Ein Trainer, der sich die alten Logos und entsprechenden Pokémon Debüts angeguckt hat, schreibt: Es ist also sehr sicher, dass der Rauch / die Irrlichter auf dem Logo auf das Marshadow-Debüt 2024 hinweisen.

Das Zeug links und rechts vom Fest-Logo sieht aus wie das Rauchbüschel auf Marshadows Kopf , schreibt ein weiterer Trainer

, schreibt ein weiterer Trainer Unser mysteriöses wird Marshadow sein wegen des Funkens auf dem Logobild , lautet ein weiterer Kommentar

Ob die Community mit diesen Spekulationen richtig liegt, werden wir in der Zukunft ebenso erfahren, wie den genauen Zeitpunkt des Events.

Was sagt ihr zu diesem Fund? Denkt ihr auch, dass es sich bei dem mysteriösen Pokémon im GO Fest 2024 um Marshadow handeln wird? Habt ihr in den letzten Jahren an diesem Event teilgenommen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die Events im März 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.