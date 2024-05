Pokémon GO: Rauch-Tag beginnt morgen und bringt hohe Chance auf Shiny mit

Morgen startet in Pokémon GO der Rauch-Tag. Was für Inhalte euch dabei erwarten, haben wir euch zusammengetragen.

Was ist das für ein Event? Der Rauch-Tag ist ein unregelmäßig wiederkehrendes Event, bei dem ihr mit dem Einsatz von Rauch besondere Pokémon anlocken könnt. Das Event findet Sonntag, dem 26. Mai 2024 in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr statt.

Welches Shiny wartet im Event? Aktiviert ihr während des Events das Item Rauch, könnt ihr unter anderem vermehrt auf Kastadur treffen. Das Pokémon stammt aus der 5. Generation und besitzt die Typen Pflanze und Stahl. Es hat mit Tentantel eine weitere Entwicklung.

Außerdem ist die Chance, dass Kastadur als Shiny erscheint, im Event stark erhöht.

Inhalte des Rauch-Tags

Welche Boni gibt es im Event? Während des Events wird es 3 verschiedene Boni geben, die aktiviert sind:

Rauch lockt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Kastadur an

Die Chance auf ein Shiny-Kastadur ist erhöht

Der tägliche Abtenteuerrauch hält doppelt so lange, wenn ihr ihn im Event aktiviert

Welche Pokémon gibt es im Event? Nicht nur Kastadur wird während des Events von eurem Rauch angelockt. Im Stundentakt wechseln sich zusätzlich bestimmte Pflanzen- und Stahl-Pokémon ab, die ebenfalls erscheinen können. Dabei handelt es sich um:

Rauch-Begegnungen Pflanze:

Hisui-Voltobal*

Tangela*

Hoppspross*

Lilminip*

Paragoni*

Bubungus*

Rauch-Begegnungen Stahl:

Galar-Mauzi*

Magnetilo*

Stollunior*

Tanhel*

Schilterus*

Togedemaru*

Alle mit einem * markierten Pokémon können auch als Shiny erscheinen. Die Chance ist hierbei nicht wie bei Kastadur erhöht, sondern entspricht der regulären Chance. Von diesen Pokémon sind keine dabei, bei denen die Chance auf ein Shiny grundsätzlich erhöht ist.

Wann erscheinen die Pokémon? Jede Stunde wird sich das Cluster an Pokémon, auf die ihr treffen könnt, ändern. Es wechseln sich immer die Pflanzen- und die Stahl-Pokémon ab.

11:00 bis 12:00 Uhr: Pflanzen-Pokémon

12:00 bis 13:00 Uhr: Stahl-Pokémon

13:00 bis 14:00 Uhr: Pflanzen-Pokémon

14:00 bis 15:00 Uhr: Stahl-Pokémon

15:00 bis 16:00 Uhr: Pflanzen-Pokémon

16:00 bis 17:00 Uhr: Stahl-Pokémon

Welche Inhalte gibt es noch im Event? Ihr könnt euch für 1 PokéMünze ein exklusives Bundle im In-Game-Shop kaufen. Hierbei erhaltet ihr einmal das Item Rauch.

Passend zum Event, wird es auch Feldforschungen geben. Diese belohnen euch mit Sternenstaub, Sananabeeren sowie Super- und Hyperbällen.