Neuer Event-Fund in Pokémon GO deutet Rückkehr der starken Protos an, Trainer freuen sich schon

In Pokémon GO deutet ein neuer Fund auf die Rückkehr der starken Proto-Entwicklungen hin. Wir von MeinMMO zeigen euch, worum es dabei geht und wie die Trainer darüber denken.

Was sind die Protos? Bei den Proto-Entwicklungen handelt es sich um die Ur-Formen der legendären Pokémon Groudon und Kyogre. Ähnlich wie bei einer Mega-Entwicklung kann diese durch entsprechende Proto-Energie zeitweise aktiviert werden und macht die beiden Monster zu den stärksten ihrer Art.

Nachdem Proto-Groudon und Proto-Kyogre während der Hoenn-Tour erstmals im Spiel zu finden waren, könnte ein neuer Event-Fund nun bald die Rückkehr der legendären Pokémon bedeuten. Wir erklären euch wieso.

Das zeigt der neue Event-Fund

Was wurde gefunden? Wie die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, über ihren Twitter-Account bekanntgegeben haben, wurden neue Texte zu einem Event sowie Avatar-Artikel zum Team Magma im Spiel-Code entdeckt. Das besondere daran ist, dass sie zu einem weiteren Fund gehören, der bereits im Januar 2019 gemacht wurde.

So schreiben sie (via twitter.com): „Der Tag war der 16. Januar 2019. Team Magma Kleidung wurde dem Spiel hinzugefügt. Es gab noch keine Texte. Jetzt. Über 4 Jahre später. Der Tag, auf den u/-Nintendo auf Reddit gewartet hat. Sie. haben. TEXTE! Großmütter aus Singapur können sich freuen. Über ‘A Little Warm Up’ Event.”

Das vermuten die Trainer: Nachdem sich Niantic nun also mehr als 4 Jahre lang Zeit gelassen hat, um die Texte zu ergänzen, vermuten viele Spieler einen baldigen Release des „A Little Warm Up”-Events. Insbesondere die Rückkehr der starken Proto-Pokémon ist für einen Großteil der Reddit-Community dabei denkbar und sorgt bereits jetzt für ordentlich Vorfreude.

Außerdem können sie sich in diesem Zusammenhang auch einen möglichen Release von Mega-Rayquaza vorstellen. So kann man folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

Havocreator7: „Rückkehr von Proto-Groudon/Kyogre?”

ZekromFPS: „Vielleicht in diesem Sommer mit einem möglichen Mega-Rayquaza-Debüt, wahrscheinlich in Verbindung mit dem GO Fest 2023 oder etwas Ähnlichem.”

Mechlift: „Bei all den Kontroversen, die Niantic durchlebt, könnten sie einfach ein Mega-Rayquaza bringen! Ihr Ass im Ärmel.”

QuestionsOverAnswers: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Hinzufügen der Teams Magma und Aqua ein Zeichen dafür ist, dass wir bald Crypto-Groudon bzw. Crypto-Kyogre bekommen werden.

Die eigentliche Frage ist, was wird zuerst kommen; Crypto-Raids oder eine Team Magma-Übernahme?”

Das spricht für eine Rückkehr der Proto-Entwicklungen

Team Magma & Team Aqua: Bei den beiden Teams handelt es sich um zwei Verbrecherorganisationen aus dem Anime und den Hauptspielen von Pokémon. Ähnlich wie Team Rocket sorgen sie dort für Ärger.

So möchte Team Magma das legendäre Pokémon Groudon unter seine Kontrolle bringen, um die Macht über die Landmassen zu erlangen und sie auf diese Weise zu erweitern. Team Aqua hat es hingegen auf Kyogre und die Herrschaft über die Weltmeere abgesehen. Dabei versuchen beide Teams die jeweiligen Proto-Typen aufzuwecken.

Aufgrund der hinterlegten Avatar-Artikel zum Team Magma im Spielcode und der Tatsache, dass Proto-Groudon und Proto-Kyogre bei den beiden Teams eine zentrale Rolle spielen, ist eine Rückkehr der Protos zum Event durchaus denkbar.

Aber auch eine Art Rocket-Übernahme mit neuen Crypto-Pokémon wäre möglich. In diesem Zusammenhang könnten auch die kürzlich gefundenen Crypto-Raids eine Rolle spielen und den Trainern einen völlig neuen Zugang zu den Crypto-Pokémon bescheren.

Hinweis von Professor Willow: Doch Professor Willow bietet noch einen weiteren Punkt, der für eine Rückkehr der Protos spricht. Während der Hoenn-Tour im Februar konnten Trainer nämlich an der Spezialforschung „Legendenjagd” teilnehmen. Diese drehte sich rund um die Proto-Pokémon. Viele Spieler hofften auf einen überraschenden Release von Mega-Rayquaza, da dieses Monster perfekt zur Story der beiden Pokémon gepasst hätte.

Rayquaza setzte nämlich historisch gesehen erstmals eine Mega-Entwicklung ein, um den Kampf zwischen Proto-Groudon und Proto-Kyogre zu beenden. Auch wenn Mega-Rayquaza während der Hoenn-Tour schließlich keine Rolle spielte, erfolgte zum Ende der Quest jedoch ein kleiner Hinweis durch Professor Willow. Dieser deutete auf die Mega-Entwicklung hin.

Das war nicht das erste Mal, dass Willow kommende Inhalte auf diesem Weg ankündigte, weshalb viele Spieler seitdem auf einen baldigen Release hoffen. In diesem Zusammenhang wäre somit auch die Rückkehr der Protos denkbar.

Gegenargumente: Einige Spieler sind sich bei der Rückkehr der Proto-Entwicklungen und einem möglichen Release von Mega-Rayquaza im Zusammenhang mit dem Event nicht so sicher. Schaut man sich nämlich die gefundenen Texte genauer an, dann scheinen die Aufgaben nicht sonderlich anspruchsvoll zu sein.

Das könnte bedeuten, dass es für Spieler ausgelegt ist, die lange Zeit nicht mehr aktiv waren. Andere Trainer können sich alternativ vorstellen, dass es sich dabei um ein Event handelt, um Candela bei ihrer Forschung zu helfen, so wie es gerade beim „Ein weiser Held”-Event mit Blanche der Fall ist. Aus diesem Grund kann man folgende Kommentare finden (reddit.com):

jmledesma: „Alle Texte sind auf neue oder zurückkehrende Spieler ausgerichtet. Das macht Sinn, denn sie haben kein Problem damit, ihre bestehende Spielerbasis auszulöschen.”

aznknight613: „Wenn man die Quest-Dialoge für “A Little Warm Up” liest, klingt es so, als wäre es das, was man für Candela tun soll.”

Wie bei allen Leaks ist aber immer eine gewisse Skepsis gefragt. Die PokeMiners haben ihre Treffsicherheit bei ihren Vorhersagen zwar in der Vergangenheit bewiesen, allerdings handelt es sich bei den Funden nicht um offizielle Infos. Aus diesem Grund kann Niantic jederzeit Änderungen daran vornehmen.

Ob die Proto-Pokémon also tatsächlich zu diesem Event zurück ins Spiel kommen und in Begleitung von Mega-Rayquaza sind oder ob euch andere Inhalte erwarten, bleibt vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Wie denkt ihr über die Funde? Wünscht ihr euch auch die Proto-Raids zurück? Oder glaubt ihr, Niantic hat etwas anderes für das Event geplant? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

