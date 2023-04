Pokémon GO: „Tipp“ zum Sparen von Sternenstaub beim C-Day mit Togetic

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Fazit : Sollten euch die Werte für die Super- Hyper- und Meisterliga eurer Togepi-Entwicklungen wichtig sein, dann fahrt ihr mit dem Tipp zum Sparen von Sternenstaub nicht so richtig gut. Bringt die zweite Lade-Attacke stattdessen Togetic bei, dir ihr in der Wildnis findet. Denn wenn ihr sie später mit Power-Ups kampfbereit machen wollt, verwendet ihr mehr als die gesparten 40.000 Sternenstaub dafür, eure Pokémon hochzuleveln.

Pokémon GO: Die besten Angreifer nach Typ 2023 in der Übersicht

Ein Trainer teilt mit der Community von Pokémon GO , wie man beim C-Day mit Togetic am Wochenende Sternenstaub sparen kann. Doch ihr müsst auch die Details bedenken, damit sich das lohnt.

Insert

You are going to send email to