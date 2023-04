Pokémon GO: Community Day mit Togetic im April 2023 – Guide zum Event

Am Samstag, den 15. April 2023, läuft der Pokémon GO Community Day im April 2023 mit Togetic. Alles zu den Boni und wie ihr den Tag richtig nutzt, erfahrt ihr hier.

Das ist der Community Day: Community Days finden regelmäßig in Pokémon GO statt. Einmal im Monat wird ein bestimmtes Pokémon für die Dauer des Events in den Fokus gestellt. Im April 2023 ist das Togetic.

Darüber hinaus gibt es wie gewohnt einige Boni, die das Event für euch interessanter gestalten sollen. Dazu gehört auch eine erhöhte Shiny-Rate. Was euch diesmal erwartet, fassen wir hier für euch zusammen.

Community Day mit Togetic im April 2023 – Start, Boni

Was? Community Day mit Togetic

Wann? Samstag, 15. April, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Togetic spawnt überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Entwickelt ihr Togetic während des Events oder bis zu 5 Stunden danach zu Togekiss, erlernt es die Kampf-Attacke “Aurasphäre”



Boni:

– Doppelte Fang-Bonbons

– Vierfache Brutgeschwindigkeit für Eier, die ihr während des Events in der Brutmaschine ablegt

– Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons ab Trainer-Lever 31 beim Fangen

– Lockmodule & Rauch halten 3 Stunden lang, wenn ihr sie im Event aktiviert (nicht der Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen

– Togepi können aus 2-km-Eiern schlüpfen, die ihr während des Events bekommt. Sie haben dieselbe Shiny-Wahrscheinlichkeit wie wilde Togetic.

– Befristete Forschung mit Togetic ist verfügbar, die euch bis zu 5 Sinnoh-Steine gibt



Weitere Boni (bis 22:00 Uhr Ortszeit)

– Zusätzlicher Spezialtausch (maximal 2 an diesem Tag)

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen



Bonus-Raids nach dem Event: Wie mittlerweile ebenfalls gewohnt, tauchen nach dem Event Bonus-Raids der Stufe 4 bis 22:00 Uhr auf. Dort könnt ihr erneut Togetic entgegentreten, aber nur mit Raid-Pässen vor Ort. Gewinnt ihr, spawnen für 30 Minuten weitere Togetic mit erhöhter Shiny-Rate im Umfeld der Arena.

Damit läuft der reguläre Community Day von 14:00 bis 17:00 Uhr, gefolgt von den 5 Raid-Stunden.

Was bietet der In-Game-Shop? Der Community Day wird eine 1-Euro-Forschung namens “Freude verbreiten” anbieten. Dort könnt ihr verschiedene Items und weitere Begegnungen der Togetic-Entwicklungsreihe bekommen. Sobald die Inhalte genauer bekannt sind, verlinken wir hier die Infos.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Togetic?

Ist es stark? Togetic ist kein absoluter Top-Performer, und auch seine Entwicklung Togekiss wurde teilweise überholt. Dennoch ist letzteres weiterhin eine ordentliche Option in der PvP-Liga, vor allem gegen die starken Drachen-Pokémon in der Meisterliga.

Zudem gehört Togekiss weiterhin zu den besten Angreifern vom Typ Fee in Pokémon GO, wenn ihr Arenen und Raids angreift. Ein starkes Togekiss kann sich also lohnen.

Kann Togetic shiny sein? Ja, ihr könnt die Shiny-Variante fangen. Die Shiny-Familie sieht so aus:

Die Shiny-Versionen der Togetic-Familie

Damit ist auch für Shiny-Jäger was zu holen an diesem Community Day. Darüber hinaus läuft am Wochenende auch noch zeitgleich das Event “Ein weiser Held” in Pokémon GO. Durch das Entwickeln von Pokémon könnt ihr euch deshalb voraussichtlich weitere XL-Bonbons sichern.

Wie ihr den Community Day mit Togetic am besten nutzt

Schafft Platz: Wenn ihr zahlreiche Togetic fangen wollt, ohne große Pausen, dann solltet ihr zuvor eure Pokémon-Aufbewahrung aufräumen. Nutzt dafür beispielsweise die Filter-Funktion im Spiel. Mit der Eingabe “0*,1*,2*” erhaltet ihr nur Monster, die maximal 2 Sterne haben.

Habt einen guten Item-Vorrat: Ihr solltet genug Bälle dabei haben, wir empfehlen mindestens 300. Vor allem Hyperbälle lohnen sich hier. Mit Sanana-Beeren könnt ihr den Bonbon-Bonus nochmal verdoppeln. Rauch & Lockmodul bringen euch 3 Stunden lang Spawns Sinnoh-Steine: Dieses Item braucht ihr für die Entwicklung von Togetic zu Togekiss. Ihr bekommt auch bis zu 5 Stück während des Events aus der befristeten Forschungen, wenn ihr ausreichend spielt.



Die richtige Mega-Entwicklung: Nutzt eine Mega-Entwicklung vom Typ Fee, wenn ihr weitere Bonbon-Boni bekommen wollt. Passend ist: Mega-Altaria

Nutzt eine Mega-Entwicklung vom Typ Fee, wenn ihr weitere Bonbon-Boni bekommen wollt. Passend ist:

Nehmt ihr am Community Day mit Togetic teil? Erzählt es uns in den Kommentaren!