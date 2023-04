Pokémon GO: „Freude verbreiten“ – Alle Inhalte des 1-Euro-Tickets mit Togetic

Der Community Day in Pokémon GO bringt die Spezialforschung „Freude verbreiten“ mit sich, die ihr für einen Euro im Shop kaufen können. Wir zeigen euch, welche Inhalte das Ticket bringt und ob es sich für euch lohnt.

Was ist das für ein Ticket? Am heutigen Samstag, den 15. April 2023, steigt der Community Day mit Togetic. Er läuft von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Passend zum Event gibt es, wie von den Community Days gewohnt, auch wieder eine Forschung im Shop, die ihr für etwa 0,99 Euro kaufen könnt (variiert nach Shop). Die aktuelle hört auf den Namen “Freude verbreiten”, bietet euch Belohnungen rund um Togetic und liefert ein paar nützliche Items.

Ihr wisst noch nicht, ob euch die Forschung etwas nützt und wollt sichergehen? Dann zeigen wir euch hier alle Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung.

Freude verbreiten – Alle Aufgaben und Belohnungen

Woher kommen die Infos? In Deutschland startet der Community Day erst um 14:00 Uhr, in anderen Zeitzonen hat er aber schon begonnen oder ist sogar schon gelaufen.

Deshalb sind die Inhalte der Spezialforschung bereits bekannt. Mithilfe der Übersicht von LeekDuck fassen wir hier zusammen, was euch das Ticket bringt.

Euch erwarten insgesamt vier Forschungsschritte, die euch verschiedene Belohnungen bringen.

Forschung zu Togetic – Schritt 1/4

Aufgabe Belohnung Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 15 Pokébälle Fange 15 Togetic Begegnung mit Togetic Lande 5 gute Würfe 20 Togepi-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle 3 Aufgaben geschafft, bekommt ihr 2.000 Sternenstaub, einen Rauch und eine Begegnung mit Togetic.

Forschung zu Togetic – Schritt 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Togetic 30 Togepi-Bonbons Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit Togetic Nutze 3 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr die Aufgaben dieser Tafel geschafft, bekommt ihr 1.500 EP, eine Togetic-Begegnung und ein Lockmodul.

Forschung zu Togetic – Schritt 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Curveball-Würfe 50 Togepi-Bonbons Entwickle 1 Togetic 1 Glücks-Ei Verschicke 10 Pokémon 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Aufgaben bekommt ihr 2.500 XP, 1 Rocket-Radar und 15 Hyperbälle.

Forschung zu Togetic – Schritt 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2 Silberne Sananabeeren Bereits erledigt! 2 Goldene Himmihbeeren Bereits erledigt! 3.500 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr die Belohnungen für diese Stufe abgeholt, bekommt ihr zusätzlich 3.000 EP, 3 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Togekiss.

Lohnt sich der Kauf des Event-Tickets mit Togetic?

Das müsst ihr wissen: Mit der Forschung bekommt ihr einige weitere Begegnungen mit Togetic, ein weiteres Togekiss sowie jede Menge Bonbons. Sie hilft euch also dabei, an das Pokémon des Tages zu kommen.

Zudem erhaltet ihr aber auch ein paar Items mit der Forschung, die als Teil des 1-Euro-Tickets etwas günstiger ausfallen, als wenn ihr sie im Shop kauft.

Rechnet man den Münzwert der wichtigsten Items der Forschung gegen, ergibt sich folgende Übersicht:

Ein Rauch kostet im Shop 40 Münzen (entspricht ca. 0,40 Euro).

Ein Lockmodul kostet 100 Münzen (ca. 1 Euro)

Das Glücks-Ei kostet 80 Münzen (ca. 0,80 Euro)

Ein Rocket-Radar bekommt ihr im Shop für 200 Münzen (ca. 2 Euro)

Darüber hinaus stecken in der Forschung noch diverse Bälle, EP und Beeren sowie 3 Sonderbonbons und die Togetic-Begegnungen und Bonbons.

Wer sollte sich das Ticket kaufen? Liegt euer Fokus am Community Day nur darauf, Togetic zu fangen, braucht ihr das Ticket nicht. Die wilden Spawns sollten ausreichen, um genügend Togetic zu finden. Die Forschung bringt euch allerdings recht schnell viele Bonbons und auch die letzte Entwicklungsstufe Togekiss. Habt ihr wenig Zeit, könnte es sich lohnen.

Hattet ihr sowieso vor, ein paar der Items aus der Forschung mit Echtgeld zu kaufen, lohnt sich das Ticket durchaus, da man ein paar Euro sparen kann. Bedenkt aber, dass man die Items im Shop auch mit im Spiel verdienten Münzen kaufen kann, ohne Echtgeld einzusetzen.

Was haltet ihr von dem Community-Day-Ticket? Ist es was für euch, oder spart ihr euch den Kauf? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Was ansonsten in diesem Monat ansteht, erfahrt ihr in den Events im April 2023 von Pokémon GO.