Pokémon GO: In London kämpfen seit 3 Tagen hunderte Spieler um eine Arena und niemand darf sie haben

In London laufen aktuell die „Pokémon Europe International Championships 2023″. Doch abseits des Turniers liefern sich Spieler in Pokémon GO noch einen weiteren Kampf: Den um die beliebteste Arena auf dem Gelände.

Was ist das für ein Event? Seit Freitag, den 14. April 2023 laufen die „EUIC“ im ExCel London. Auf dem Gelände sind tausende Pokémon-Fans und Profis der Reihe unterwegs. Sie liefern sich das ganze Wochenende über Matches in:

Pokémon GO

Unite

Karmesin & Purpur

sowie dem Kartenspiel.

Beim offiziellen Turnier, in Side-Events oder schlicht, wenn man gerade Lust hat, eine Runde zu spielen: Auf dem ganzen Gelände wird durchgehend Pokémon in den verschiedensten Formen gezockt. Das gilt auch für Pokémon GO.

Passend zur Championship finden sich gerade einige Event-Arenen und Stops auf dem Gelände. Doch eine dieser Arenen sticht schon das ganze Wochenende lang heraus – denn einfach niemand kann das „Pokémon Play Lab – EUIC 2023“ halten.

Großes Gefecht zwischen Rot, Gelb, Blau – Niemand kann die Arena verteidigen

Man merkt, dass auf dem Gelände wohl jeder Pokémon GO spielt. Grundsätzlich sind alle Arenen auf dem Event umkämpft, auch die Stops werden ständig von Spielern mit Lockmodulen besetzt. Zuverlässig vollständige 20-Spieler-Lobbys zerlegen so ziemlich jeden Raid hier innerhalb von wenigen Sekunden. Auch den Community Day mit Togetic machten hier Spieler ohne Ende mit.

Ist man den „normalen“ Alltag in Pokémon GO gewohnt, bei dem sich dermaßen volle Raid-Lobbys vor Ort nur in seltensten Ausnahmen finden, ist das geradezu überwältigend. Unfassbar viele aktive Spieler sind hier unterwegs.

Besonders auffällig ist allerdings der große Kampf um die Arena „Pokémon Play Lab – EUIC 2023“. Beobachtet man diese Arena etwas genauer, könnte man sie auch für eine Ampel halten, so oft wechselt sie die Farben.

Diese spezielle Arena kommt seit drei Tagen kaum zur Ruhe. Hier läuft im Grunde immer ein Kampf, im Minutentakt wechselt sie das Besitzer-Team – Rot, Gelb und Blau kabbeln sich nahezu ohne Pause um die Herrschaft der Arena.

Schaut man auf die Verteidigungs-Zeiten der Pokémon in den Arenen, finden sich nur kleine Minutenbeträge. In den seltensten Fällen halten es Monster mal im zweistelligen Minutenbereich in der Arena aus.

Das längste, was ich bisher beobachten konnte, waren 35 Minuten. Höchstens gegen Abend wird es etwas ruhiger, bevor am nächsten Morgen das nächste Gefecht ausbricht. Kein Monster bleibt wirklich lang in der Arena.

Münzen verdient hier wohl wirklich niemand. Warum greifen also alle diese Arena an?

Die Play-Lab-Arena liegt leicht abgelegen. Lange hält es hier kein Monster aus

Warum kämpfen gerade hier alle? Die Lage der Arena dürfte schuld sein, denn das „Pokémon Play Lab – EUIC 2023“ liegt nicht nur leicht abseits der restlichen Arenen und dem Haupt-Gelände des Turniers, sondern auch noch direkt am „Pokémon Center“.

Das ist ein spezieller Shop, der auf dem Gelände errichtet wurde, der die unterschiedlichsten Pokémon-Produkte verkauft. Von Karten über Plüschtiere bis hin zu Kleidung, Skateboards, Replika-PokéBällen und Turnier-Merchandise wird hier einfach alles verkauft – und das lockt jede Menge Spieler an.

So viele tatsächlich, dass man Zeiten buchen musste, um am Wochenende rein zu kommen. Dennoch bildeten sich lange Schlangen vor dem Center. Zudem ist hier auch noch das „Pokémon Play Lab“ verortet, in dem Spielern das Kartenspiel beigebracht wird, sowie einige Orte zum Pause machen, Essen, Trinken, Spielen.

Für Fans der Reihe ist diese Kombo einer der interessanten Orte auf dem Gelände.

Viele Spieler zog es ins “Pokémon Center”

Aber: Man muss eben lange Warten. Beim Anstehen kann man zwar ein paar Fotos mit Pokémon am Rande der Schlange schießen, ansonsten gibt es aber nicht viel zu tun. Außer eben: die Arena in Pokémon GO zu attackieren.

Und deshalb hat sich, ganz nebenbei, ein zusätzlicher harter Kampf auf dem Gelände entwickelt. Nur, dass der eigentlich gar nichts mit dem Turnier zu tun hat.

Am heutigen Sonntag läuft der letzte Tag der Meisterschaft. Zum Zeitpunkt dieses Artikels hält Team Weisheit die Arena – seit eindrucksvollen 9 Minuten, aber die KP der Monster schwinden schon wieder. Mal sehen, wer am Ende des Events die Nase vorn hat.

Was ist noch in Pokémon GO los? Während sich beim Event in London jede Menge Spieler finden, um gemeinsam zu zocken und zu raiden, gibt es im normalen Alltag nur selten vergleichbare Situationen in Pokémon GO. Gerade bei Raids setzen viele Spieler deshalb auf Fern-Raids, doch die wurden zuletzt teurer. Spieler starteten eine Petition gegen die Änderung, die nun einen neuen Meilenstein erreichte.