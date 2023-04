Pokémon GO: Fund zeigt neues Pokémon und nächste Mega-Entwicklung – Trainer feiern sie jetzt schon

Dataminer zu Pokémon GO haben neue Inhalte gefunden, die bald im Spiel erscheinen sollten. Dazu gehört ein neues Pokémon mit zwei Entwicklungen, sowie eine beliebte Mega-Entwicklung.

Was ist das für ein Fund? Die Dataminer der Gruppe „Pokeminers“ durchsuchen regelmäßig den Code von Pokémon GO nach neuen Inhalten. So finden Sie immer wieder frische Features oder Monster, bevor sie offiziell im Spiel landen.

Hier zeigen wir euch, was die Pokeminers diesmal gefunden haben.

Mega-Pinsir begeistert Trainer jetzt schon – Weiteres Monster gefunden

Das wurde gefunden: Die Pokeminers teilten einige Assets, die zu Pokémon GO hinzugefügt wurden.

Gefunden wurden:

Mega-Pinsir

Frubberl und seine Entwicklungen

und das Blanche-Lapras, das jetzt im neuen Event “Ein weiser Held” zu bekommen ist

Vor allem der Fund von Mega-Pinsir sorgt dabei im Subreddit “TheSilphRoad” zu Pokémon GO für Kommentare. Es ist das nächste Mega-Pokémon, das durch Dataminings aufgedeckt wurde.

Wann das Monster erscheint, ist weiterhin offen, doch schon jetzt zieht der Scheren-Käfer Fans auf seine Seite. Spieler bezeichnen die Mega-Entwicklung als „cool“, loben das Design und heben außerdem heraus, dass es der wohl beste Käfer-Angreifer in Pokémon GO wird, sobald es verfügbar ist.

„Mega-Pinsir Hype“ schreibt User „Pokeradar“ einfach nur (via reddit).

„Ooh, Mega-Pinsir! Habe es geliebt, es in X und Y zu benutzen. Freut mich, dass es auch ein guter Käfer-Angreifer wird“ (via reddit)

„Ein neues, aufregendes Mega? Niantic, geht es euch gut?“ (via reddit)

„Es ist super“ (via reddit)

Allerdings verweisen auch einige Trainer darauf, dass beispielsweise gefundene Mega-Pokémon wie Mega-Zobiris bislang noch nicht erschienen sind. Dementsprechend ist offen, wann Mega-Pinsir auftaucht.

Zudem wurde in den Assets auch das neue Pokémon Frubberl sowie dessen Entwicklungen Fruballa und Fruyal gefunden – inklusive ihrer Shiny-Varianten. Das Pokémon stammt aus der siebten Spielgeneration und gehört zum Typ Pflanze.

„Fruyal ist tatsächlich ein guter Pflanzen-Angreifer für Raids“, stellt User Teban54 heraus, der öfter Analysen verschiedener Pokémon in der Community teilt. Dem User zufolge hat es ein starkes Moveset, durch das es nur etwas schwächer als beispielsweise Roserade wäre. Es würde allerdings von Crypto-Pokémon des Typs sowie der Ultrabestie Katagami überholt.

Wie verlässlich ist der Leak? In der Vergangenheit waren die Funde der Pokeminers sehr zuverlässig, viele der aufgedeckten Inhalte landeten über kurz oder lang im Spiel. Allerdings sollte man diese Leaks immer mit einer gewissen Vorsicht genießen, da es sich nicht um offizielle Ankündigungen, sondern inoffizielle Funde handelt.



Ob, wann und in welcher Form die Inhalte im Spiel landen, hängt dabei von Entwickler Niantic ab.

Was sonst im Spiel los ist, erfahrt ihr hier: Übersicht aller April-Events in Pokémon GO 2023.