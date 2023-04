Pokémon GO hatte kurz einen neuen Promo-Code mit 10 Items, Trainer glauben an Aprilscherz

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Hättet ihr den Code eingelöst oder wäre euch das die „Mühe“ in diesem Fall nicht wert gewesen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Möglicherweise handelte es sich bei dieser Promo um etwas, das speziell an neuere Trainer gerichtet war. Anfänger könnten sich über Tränke und ein paar Bälle freuen. Besonders, wenn sie wenig Stops in der Nähe haben. Dennoch sind 5 Tränke und 5 Superbälle einfach nicht viel. Besonders, wenn man bedenkt, dass wir auch schon Codes mit 30 Pokébällen und Rauch oder sogar Super-Brutmaschinen und Glücks-Eier hatten.

Kauft ihr noch Fernraid-Pässe in Pokémon GO? Über 3.400 Trainer geben ihre Stimme ab

Pokémon GO hat jetzt einen Web-Store – Was kann man da kaufen?

Eine Übersicht aller Promo-Codes in Pokémon GO findet ihr hier bei uns:

Was steckt drin? Durch diesen Code hättet ihr 5 Superbälle und 5 Tränke erhalten. Im Vergleich zu anderen Promo-Codes also eine recht schwache Ausbeute. Die 5 Tränke sind die schwächste Version dieses Items.

Was ist das für ein Code? Regelmäßig veröffentlicht Niantic neue Promo-Codes für Pokémon GO. Jeder Trainer hat dann die Chance, so einen Code einmalig einzulösen und sich dafür kostenlose Inhalte zu sichern. In der Regel sind das verschiedene Items, die man sich damit freischaltet. Jüngst konnte man sich sogar Forschungen für Legendäre Pokémon damit sichern.

Neue Promo-Codes für Pokémon GO sind eigentlich immer ein Grund zur Freude bei den Trainern. Doch das jüngste Geschenke-Bundle kam gar nicht gut an. Warum?

Insert

You are going to send email to