Pokémon GO: 3 neue Promo-Codes bringen jetzt 3 legendäre Pokémon – Beeilt euch

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Android: Android-Nutzer öffnen Pokémon GO und navigieren dort in den Shop. Scrollt dort nach ganz unten und ihr findet das Feld für “Promos”. Tippt es an, kopiert dort den Code herein und bestätigt die Auswahl. Achtet darauf, dass ihr keine Leerzeichen kopiert habt. Anschließend landen die Items direkt bei euch im Inventar.

Wie lange sind die Codes gültig? Löst diese Codes jetzt schnell bei euch in Pokémon GO ein und sammelt die Items ein. Es ist unklar, wie lange die Codes aktiv bleiben, darum geht lieber schnell vor und schiebt das nicht lange auf. Die Freigeschalteten Forschungen müssen bis zum 26. Februar eingelöst werden.

Was sind das für Codes? Am 18. Februar sind überraschend drei neue Promo-Codes aufgetaucht. Jeder belohnt euch mit einer Begegnung eines Regi-Pokémon. Dazu gibt es Goldene Himmihbeeren.

In Pokémon GO gibt es jetzt 3 neue Promo-Codes im Februar, die euch mit 3 Pokémon-Begegnungen und 3 Beeren belohnen. Wir zeigen euch hier die Codes.

Insert

You are going to send email to