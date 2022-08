Pokémon GO: Die ersten Funde zum Halloween-Event begeistern die Trainer – Zeigen 3 neue Megas

In Pokémon GO laufen die Vorbereitungen für die neue Season offensichtlich auf Hochtouren, denn ein Fund zeigt nun erste mögliche Inhalte des diesjährigen Halloween-Events. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Daten gefunden wurden und verraten euch, was die Community darüber denkt.

Um welches Event geht es? Die aktuelle Season of GO neigt sich in Pokémon GO dem Ende und eine neue 3-monatige Season steht bereits in den Startlöchern. Welche das sein wird ist allerdings noch nicht bekannt. Aber vor allem ein Ereignis wird ein wichtiger Teil davon sein: Das Halloween-Event.

Die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, haben nun erste Hinweise zu den möglichen Inhalten der neuen Season sowie speziell zum Halloween-Event gefunden. Wir zeigen euch, welche das sind.

Wer sind die Pokéminers?

Bei den Pokéminers handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern. Diese suchen in regelmäßigen Abständen im Spielcode von Pokémon GO nach neuen Hinweisen. So konnten sie in der Vergangenheit bereits zahlreiche Neuerungen vorhersagen. Alle ihre Funde stellen sie anderen Spielern öffentlich zur Verfügung.



Da es sich bei den Daten allerdings nicht um offizielle Informationen handelt, solltet ihr diese immer mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten. Die Inhalte sind nämlich nicht in Stein gemeißelt und können durch Niantic jederzeit nochmal verändert werden.

Das sind die Funde zum Halloween-Event & der neuen Season

Was wurde gefunden? Wie der User martycochrane auf reddit zeigt, sind die Pokéminers bei ihrer aktuellen Suche im Quellcode von Pokémon GO auf eine Reihe neuer Grafiken gestoßen. Neben einigen verschiedenen Pokédex-Icons, zeigt ihr Bild zum einen Grafiken rund um das Universum, aber auch 3 neue Mega-Entwicklungen.

Demnach wurden dem Spielcode die ersten Daten zu Mega-Zobiris, Mega-Banette sowie Mega-Stolloss hinzugefügt.

Was könnten die Funde bedeuten? Bei Mega-Zobiris und Mega-Banette handelt es sich um Pokémon, die aufgrund ihrer Typs perfekt zum Halloween-Event passen würden. Dieses wird nämlich ein wichtiger Teil der kommenden Season sein.

Mega-Stolloss passt hingegen weniger zu diesem besonderen Event. Allerdings ist es eine bei den Trainern beliebte und vor allem starke Mega-Entwicklungen, weshalb viele schon seit einiger Zeit gespannt auf einen Release warten. Nun könnte es eventuell bald soweit sein.

Die Grafiken rund um das Universum könnten außerdem Aufschluss über das Thema der neuen Season geben. Darüber wird in der Community auch bereits seit ein paar Tagen wild spekuliert, da es bisher noch keinerlei offizielle Informationen gibt.

Was sagen die Trainer zu den Funden?

Vorfreude auf die Mega-Pokémon: Die Trainer der reddit-Community sind von den neuesten Funden begeistert. Vor allem auf einen zeitnahen Release von Mega-Stolloss hoffen einige und rätseln bereits, wann es denn ins Spiel kommt.

Und auch Mega-Zobiris und Mega-Banette sorgen für ordentlich Vorfreude bei einigen Trainern. Darüber hinaus steht für die meisten fest, dass diese beiden Teil des diesjährigen Halloween-Events sein müssen (via reddit.com):

gmlogmd80: „Ich habe einen Shundo [Shiny und Hunderter] Stolloss, das nur darauf wartet, dass seine Zeit gekommen ist.“

CustyTruntle: „Hundo Stolloss [Ein Stolloss mit einer IV von 100 %] ist das erste Hundo, dass ich je gefangen habe, ich kann es kaum erwarten.“

MindlessStudent567: „Ich bin so gespannt auf Mega-Zobiris.“

Master_KO: „Jawohl! Und wird während der Halloween-Events super nützlich sein, um Geist- und Unlicht-Typen zu verstärken!“

JRE47: „Zobiris und Banette müssen dieses Jahr zu Halloween kommen. Mega-Stolloss = Stolloss Community Day?“

Das spricht gegen einen zeitnahen Release: Gleichzeitig sind aber auch einige Trainer überrascht, dass es nun gleich 3 neue Mega-Pokémon geben soll. Sonst ist Niantic bei der Veröffentlichung neuer Megas nämlich eher etwas zurückhaltender.

Die Spieler sind sich deshalb im Moment noch nicht sicher, ob zum Halloween-Event wirklich sowohl Mega-Zobiris als auch Mega-Banette kommen werden. So kann man in den reddit-Kommentaren folgendes lesen:

bubblegumelectra: „Es würde mich wirklich überraschen, wenn wir dieses Jahr beide bekommen, denn es wird keine anderen Geister-Megas für Halloween 2023 geben.“

B217: „Ich frage mich, ob GameFreak Niantic erlauben würde, neue Megas über GO einzuführen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es keine Megas mehr gibt, die man hinzufügen kann, und sicherlich werden sie nicht anfangen, kostümierte Megas zu machen… oder?“

Hinzu kommt, dass erst vor einigen Wochen ein neues Mega-Pokémon in den Spieldaten hinzugefügt wurde, auf dessen Release bereits gewartet wird: Mega-Simsala. Ob Niantic also in der kommenden Season gleich 4 neue Mega-Entwicklungen veröffentlicht, bleibt derzeit abzuwarten.

Spekulationen über die bevorstehende Season

Vermutungen zu Ultra-Space-Season: Doch die neuen Mega-Entwicklungen sind nicht das einzige Gesprächsthema in den Kommentaren. Es verdichten sich auch die Annahmen zu einer möglichen Ultra-Space-Season. Grund dafür sind die gefundenen Grafiken, die echte Weltraum-Bilder des James-Webb-Teleskops zeigen sollen.

Bislang hält sich Niantic nämlich mit Informationen zur neuen Season noch sehr bedeckt, allerdings wurden vor wenigen Tagen bereits Text-Passagen, im Rahmen der 4. Spezialforschung zum Abschluss-Event, gefunden, die zu ersten Spekulationen führten.

In einem Dialog mit Rhi und Professor Willow, schildert euch Willow seine Beobachtungen und Empfindungen während seiner Zeit im Ultra-Space, die einen Release von 4 neuen legendären Psycho-Pokémon andeuteten.

Was ist das James-Webb-Teleskop?

Die Weltraumagenturen NASA, ESA und CSA haben gemeinsam ein spezielles Weltraumteleskop entwickelt, das James-Webb-Teleskop (kurz JWST). Das soll bei der Erforschung des Weltraums behilflich sein. Zu diesen Zwecken sendet es in regelmäßigen Abständen Bilder aus dem Weltall, wie die Aufnahme des planetarischen Nebels, die am 12. Juli 2022 veröffentlicht wurde (via Die Weltraumagenturen NASA, ESA und CSA haben gemeinsam ein spezielles Weltraumteleskop entwickelt, das James-Webb-Teleskop (kurz JWST). Das soll bei der Erforschung des Weltraums behilflich sein. Zu diesen Zwecken sendet es in regelmäßigen Abständen Bilder aus dem Weltall, wie die Aufnahme des planetarischen Nebels, die am 12. Juli 2022 veröffentlicht wurde (via nasa.gov ).

Was sagt die Community? Für die Trainer gibt es da ganz klar einen Zusammenhang, zwischen den Funden vor wenigen Tagen und den aktuellen Weltraum-Bildern, weshalb man in den Kommentaren folgendes lesen kann (via reddit.com):

duskyxlops: „Sind die Weltraum-Bilder für die nächste Season? Season of Cosmos?“

Cheese_head64: „Vielleicht etwas mit Ultra-Bestien-Wurmlöchern?“

Zappa: „Ich muss sagen, es ist verdammt cool, das JWST-Bild des südlichen Ringnebels dort zu sehen. Könnten diese Bilder als Hintergrund für eine Art „Ultra Space“-Event/Szenario verwendet werden, was meint ihr?“

krispyboiz: „Meine Idee mit der Ultra Space-Season wird immer wahrscheinlicher.“

Auch hierbei könnte die kürzliche Entdeckung von Mega-Simsala im Quellcode eine entscheidende Rolle spielen. Das Pokémon gehört zum Typ Psycho und würde damit perfekt zu den gefundenen legendären Pokémon passen.

Ob und wann die neuen Monster ins Spiel kommen und ob Niantic wirklich eine Space-Season plant, bleibt für den Moment nur abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es aber auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die neuen Mega-Pokémon? Hofft ihr, dass sowohl Mega-Zobiris als auch Mega-Banette im Rahmen des Halloween-Events eine Rolle spielen werden? Und wann sollte eurer Meinung nach Mega-Stolloss sein Debüt feiern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Bevor die Season of GO zu Ende geht, steht noch ein wichtiges Event an. Wir zeigen euch alle Inhalte zum großen GO Fest-Finale 2022.