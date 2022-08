6 Jahre nach Release dauert das Fangen in Pokémon GO einfach zu lange – Trainer fordern Änderungen

In Pokémon GO wollen die meisten Trainer vor allem eines: möglichst viele Pokémon fangen. Doch die Fang-Funktion steht nun in der reddit-Community in der Kritik. Wir von MeinMMO haben uns angesehen um was es dabei geht und zeigen es euch.

Um welche Funktion geht es? Der wohl wichtigste Bestandteil von Pokémon GO ist das Fangen von Pokémon. Vor allem wenn man unterwegs ist, kann man zahlreichen Monstern begegnen, die man selbstverständlich auch nicht entwischen lassen möchte.

Durch den neuen Abenteuer-Rauch, der euch täglich bei Bewegung für 15 Minuten besondere Spawns bringt, setzt Niantic nochmal einen zusätzlichen Anreiz, nach draußen und auf Pokémon-Jagd zu gehen.

Doch die Fang-Funktion sorgt in der reddit-Community gerade für ordentlich Gesprächsstoff. Grund dafür ist die Geschwindigkeit beim Fangen. Wie zeigen euch, um was es dabei genau geht.

Kritik am Fang-System – „Pokemon fangen dauert zu lange“

Was ist der Grund für die Kritik? Genau wie viele andere, versucht auch der reddit-User Steampunk-Blooper möglichst viele Monster in Pokémon GO zu fangen und schillernde Exemplare abzustauben. Doch wie er in seinem reddit-Beitrag erklärt, ist er mit der Geschwindigkeit beim Fangen nicht sonderlich glücklich (via reddit.com).

Grund dafür sind vor allem die zahlreichen Animationen, die Niantic in den Fang-Modus eingebaut hat. So dauert nach Steampunk-Bloopers Berechnung ein normaler Fang, bei dem das Monster direkt mit dem ersten Wurf im Ball bleibt, ganze 20 Sekunden, von der Begegnung bis zur Rückkehr auf die Karte.

Das dauert dem reddit-User eindeutig zu lange. So könnte seiner Meinung nach auf die zahlreichen Animationen, wie einen wackelnden Ball oder auch die eingeblendeten Texte, verzichtet werden, um somit die Zeit drastisch zu reduzieren.

Denn letztlich bleibt es nicht bei den gemessenen 20 Sekunden. Sobald ein Pokémon dem Ball ausweicht oder wieder herausspringt, dauert der Fang-Vorgang nochmal um einige Sekunden länger. Dazu kommen noch Zeiten, in denen man eine Beere auswählt und verfüttert oder sich einen anderen Ball aussucht.

Warum ist die Geschwindigkeit so wichtig? Dass der Fang-Vorgang durch die zahlreichen Animationen künstlich in die Länge gezogen wird, kann vor allem dann ärgerlich sein, wenn man gerade einen Abenteuer-Rauch gezündet hat.

Bei diesem erscheinen nämlich etwa alle 30 Sekunden exklusive Pokémon, vorausgesetzt, man bewegt sich. Mit etwas Glück, könnt ihr dabei sogar auf die seltenen aber starken legendären Galar-Vögel treffen. Durch einen zu langen Fang-Vorgang beim vorherigen Monster, kann es jedoch passieren, dass man dann das nächste Pokémon verpasst.

Und auch das Stehenbleiben zum Fangen ist dabei keine gute Option, denn es wirkt sich ebenfalls auf eure Spawns aus. Ihr bekommt zwar für den Moment kein weiteres Monster angezeigt, aber ihr erhaltet in der gesamten Zeit insgesamt weniger Pokémon.

Aber auch wenn an einem Ort viele Monster spawnen oder man mit einem normalen Rauch unterwegs ist, können die langen Wartezeiten nervig werden. Besonders, wenn man dann an Orten pausieren muss, um alle Monster anklicken und fangen zu können.

„Die Ballanimation ist buchstäblich Zeitverschwendung“

Was sagen andere Trainer? Wie man den Kommentaren unter dem reddit-Beitrag entnehmen kann, ist Steampunk-Blooper mit dieser Ansicht nicht allein. Denn auch andere finden die Animationen in der Fang-Maske, aber auch in anderen Teilen des Spiels, einfach nur unnötig und wünschen sich dazu entsprechende Änderungen.

Für einige steht aber auch die verwendete Zeit und der Einsatz verschiedener Items zum Fangen eines Monsters nicht in Relation zu dem, was man letztlich dafür bekommt. Denn häufig sind die ergatterten Pokémon gar nicht so stark, wie man es sich durch die Schwere des Fangens zuvor erhofft hätte. So kann man auf reddit folgendes lesen:

housevil: „Der lustige Teil daran ist, dass sofort festgestellt wird, ob etwas gefangen wurde oder nicht. Die wackelige Ballanimation ist buchstäblich Zeitverschwendung.“

SamR1301: „Vieles in POGO ist überflüssiger Schnickschnack. Geschenke öffnen, Items löschen, Statistiken überprüfen, Geschenke verschicken, deinem Kumpel Herzen geben …“

Numerous-Employment1: „Was mich wirklich umbringt, ist, wenn ich einige zufällige (nicht Raid) Monster mit mehreren ausgezeichneten Curveballs treffen muss, nur um eines mit 1/1/1 IV zu bekommen.“

elgiesmelgie: „Ein Heiteira hat mich 30 Hyperbälle, 2 goldene Himmihbeeren und überwiegend gute Würfe gekostet. Es war ein 1 Stern. Ich nannte es aus Wut ‚jerkface‘.“

Das solltet ihr beim Abenteuer-Rauch beachten: Da die lange Zeit zum Fangen vor allem beim Abenteuer-Rauch Auswirkungen auf euren Erfolg hat, solltet ihr, sobald ihr ihn aktiviert habt, am besten nur noch Monster fangen, die aus diesem Rauch kommen.

Der reddit-User ThePostManEST will aber seine Chance auf einen besonderen Galar-Vogel auf keinen Fall verpassen und geht hierbei sogar noch einen Schritt weiter (via reddit.com): „Ehrlich gesagt, wenn ich den täglichen Rauch verwende, mache ich mir nicht die Mühe, etwas zu fangen, das nicht selten ist. Die Chance ist so geringer, dass ich einen legendären Galar-Vogel verpasse, wenn er spawnen sollte.“

Was kann man gegen das langsame Fangen tun?

Der Schnell-Fang-Trick: Um die langen Wartezeiten durch Animationen nach dem Fangen zu umgehen, empfehlen einige Trainer in den Kommentaren den sogenannten „Schnell-Fang-Trick“. Diesen Trick gibt es bereits seit einiger Zeit im Spiel und er ermöglicht euch, die Fangmaske nach dem Wurf auf das jeweilige Pokémon zu verlassen.

Dadurch bleibt euch die lästige Animation erspart. Habt ihr das Monster mit eurem Ball getroffen und es ist drin geblieben, dann wird es automatisch in eurem PokéBeutel gutgeschrieben. Hat sich das Monster hingegen befreit, flüchtet aber nicht, erscheint es weiterhin auf der Karte. Ihr könnt es dann also einfach erneut anklicken und einen weiteren Fang-Versuch starten.

Wie der Schnell-Fang-Trick genau funktioniert, erklären wir euch in unserem Guide:

Pokémon GO: 7 Tipps, wie ihr in 2020 schnell und effektiv Pokémon fangt

Kritik am Schnell-Fang-Trick: Für Steampunk-Blooper ist der Schnell-Fang-Trick aber nicht die Lösung dieses Problems. So stellt er in seinem Beitrag klar, dass er den Trick zwar kennt, es seiner Meinung nach aber offizielle Möglichkeiten geben sollte, die das Fangen beschleunigen. So schreibt er:

Ich weiß jetzt, was schnell fangen ist, und obwohl es definitiv hilfreich ist, um das Gameplay zu beschleunigen, sollte es nicht als dauerhafte Lösung angesehen werden. Es ist kein Feature, unabhängig davon, wie lange es schon im Spiel ist, und die Möglichkeit, einen Fehler auszunutzen, bedeutet nicht, dass das Fangsystem nicht auf echte, beabsichtigte Weise verbessert werden kann. Wenn überhaupt, dann unterstreicht die Tatsache, dass sich die Leute darauf verlassen, nur, wie problematisch die langen Fangzeiten sind. Steampunk-Blooper (via reddit.com)

Ob Niantic diese Problematik aufgreift und Lösungen schafft, das Fangen zu beschleunigen, bleibt für den Moment abzuwarten. Allerdings sind auch andere Bereiche von lästigen Animationen betroffen, wie das Öffnen von Geschenken oder das Ausbrüten von Eiern. Hier wurde in Pokémon GO bereits angesetzt, weshalb ihr Eier nun schneller öffnen könnt.

Wie findet ihr die Geschwindigkeit beim Fangen? Habt ihr auch das Problem, dass euch andere Monster entkommen, weil die Animationen vorher zu lange gedauert haben? Und benutzt ihr den Schnell-Fang-Trick? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In wenigen Tagen neigt sich die Season of GO dem Ende und die neue Jahreszeit steht an. Ein Fund der Pokéminers gibt Hinweise darauf, um welche legendären Pokémon es sich dann drehen könnte.