Pokémon GO: Umfrage zu C-Day-Zeiten ist deutlich: „Ja, sollte geändert werden“

Vor einigen Tagen veranstaltet Pokémon GO einen Community Day (C-Day) mit Galar-Zigzachs, der zu ordentlich Kritik führte. Wir von MeinMMO wollten deshalb von euch wissen, wie ihr euch dieses Event in Zukunft vorstellt und zeigen euch hier die Ergebnisse.

Um welches Event geht es? Am 13. August 2022 fand in Pokémon GO der monatliche Community Day statt, der sich rund um Galar-Zigzachs drehte. Dazu schenkte euch Niantic eine Vielzahl an Boni, wie verbesserten Sternenstaub und erhöhte EP, sowie eine besondere Forschung.

Doch während sich viele über das Unlicht- und Normal-Pokémon freuten, gab es am Event auch ordentlich Kritik. Grund dafür war der von Niantic geplante Event-Zeitraum. Warum dieser zu ordentlich Diskussion geführt hat und wie ihr euch das Event in Zukunft vorstellt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Hier findet ihr die Termine zu den Community Days im September, Oktober und November.

Darum sorgen die Event-Zeiten der C-Days für Diskussion

Das ist das Problem: Wie ihr das inzwischen kennt, umfasste auch dieser Event-Zeitraum wieder 3 Stunden und lief daher von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit. Somit wurde der Community Day genau über die Mittagszeit veranstaltet. Doch gerade das führte in einigen Regionen zu Problemen mit den vorherrschenden Witterungsbedingungen.

So beklagten sich viele Spieler über die, zu diesem Zeitpunkt, hohen Temperaturen. In einigen Gegenden wurde darüber hinaus sogar davor gewarnt nach draußen zu gehen, weil die Sonne zu intensiv gewesen sei. Doch von zu Hause aus ist ein Spielen von Pokémon GO nach der Verschlechterung des Rauchs kaum noch möglich.

Aus diesem Grund fordern die Trainer bereits seit einiger Zeit die Anpassung der Event-Zeiten.

Waren die Zeiten schon immer so? Nein, die Event-Zeiten waren nicht immer so. Erst im Frühjahr 2022 hatte Niantic die Zeiten von zuvor 6 Stunden auf nun 3 Stunden reduziert, was bereits nach Bekanntgabe für reichlich Gegenwind aus der Community geführt hat.

Geändert hat dies allerdings nichts und die Trainer müssen seitdem im vorgesehenen 3-Stunden-Fenster spielen, um alle Inhalte des Community Days nutzen zu können. Und auch die an den C-Day anschließenden Level-4-Raids, die Niantic kürzlich eingeführt hat, konnten diese Meinung offensichtlich nicht ändern.

Umfrage zeigt, Mehrheit wünscht sich Änderung der Zeiten

Nachdem es immer wieder zu heftiger Kritik an den derzeitigen Event-Zeiten der Community Days kommt, wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, wie ihr euch diese Events in Zukunft vorstellt. Also, ob ihr mit den jetzigen 3-Stunden zufrieden seid oder an den Zeiten etwas ändern würdet.

So habt ihr euch entschieden: Bis heute, den 24. August 2022, Stand 14:00 Uhr, haben insgesamt 2.416 Personen an unserer Befragung teilgenommen. Und die Ergebnisse sind ziemlich deutlich. So hatten wir euch gefragt: „Wie sollte der Community Day für euch in Zukunft aussehen?“ und haben folgende Antworten von euch erhalten:

44 % (1.063 Stimmen) für „Das Event sollte wieder 6 Stunden laufen“

33 % (797 Stimmen) für „Der Community Day sollte den ganzen Tag laufen“

17 % (414 Stimmen) für „Der Community Day sollte ein 3-Stunden-Fenster sein, das man selbst aussuchen kann“

6 % (142 Stimmen) für „Das Event sollte bei 3 Stunden bleiben“

Was zeigen die Ergebnisse? Aus euren Abstimmungen geht hervor, dass ganze 94 %, also 2.274 Personen, sich eine Änderung bei den Community-Day-Zeiten wünschen. Gerade einmal 6 % sind mit den jetzigen Zeiten zufrieden.

Allerdings gehen die Meinungen in Bezug auf die Länge des Events weit auseinander. So würde sich die Mehrheit über eine Rückkehr zu einem 6-stündigen Event freuen. Aber auch ein voller Event-Tag ist für ein Drittel von euch denkbar.

Darum sollte Niantic die Zeiten der Community Days anpassen

Dass die Meinungen in Bezug auf die Event-Zeiten weit auseinandergehen, zeigt sich allerdings nicht nur in der Befragung selbst, sondern auch in euren Kommentaren unter unserem Beitrag auf MeinMMO sowie in unserer Pokémon GO Facebook-Gruppe.

Keine feste Zeit: Dort finden einige insbesondere eine zeitlich unabhängige Lösung als gute Idee. Bei dieser sollen die Spieler sich am C-Day mithilfe eines Rauchs oder Tickets selbst einen Event-Zeitraum von 3 Stunden aktivieren können, je nachdem, wie es ihnen zeitlich passt.

Auch wenn diese Option in unserer Umfrage nur bei 17 %, also 414 Trainern, Zuspruch fand, taucht diese Idee immer wieder in euren Vorschlägen aus. So kann man dazu folgende Kommentare finden:

Wolve In The Wall: „Deshalb am besten gar kein konkretes Zeitfenster festlegen, sondern wie ‚damals‘ einfach von 10-17 Uhr – oder besser noch analog zu Raids (glaube 6-22 Uhr) durchführen.

1. Ist es dann auch wirklich ein DAY statt „Happy Hour“

2. In diesem Zeitfenster sollte dann auch wirklich jeder 1-3h teilnehmen können, wenn er wirklich will

3. Ob man nur eine Stunde spielt oder drei oder den ganzen Tag bleibt ja jedem selbst überlassen“

Ivan: „Ich bin stark für ein Wochenendticket oder einen Rauch zur Auswahl für Gegenden mit wenig Stops, dass man selber für drei Stunden zünden kann. Wäre auch denkbar (wenn kein Rauch, weil zu individuell), dass man ein ‚Mega-Lockmodul‘ bekommt, das man an einem Stop oder sogar an einer Arena aktivieren kann und dort dann im Umkreis von 300m Viecher spawnen.“

artigkeitsbaer: „Also ich hab an dem Tag gespielt, hatte zwar einige schattige Plätzchen aber hab nach den 3 Stunden gemerkt, dass ich Kopfschmerzen hatte. Ich denk mal ein leichter Hitzschlag. Die zeitliche Einschränkung finde ich gar nicht gut. Es wär besser, wenn sie das an dem Tag laufen lassen und man kann es freispielen.“

Erweiterung der Zeiträume: Aber auch ganz allgemein sind viele Trainer in den Kommentaren der Meinung, dass die 3 Stunden zu wenig sind oder dass das Event zumindest auf eine andere Zeit verschoben werden sollte. Dabei spielen bei einigen vor allem die Familie sowie die Wochenendarbeit eine entscheidende Rolle:

Daniel H.: „3 Stunden sind zu wenig. Die sagen Community Day? Ein Tag hat 24 Stunden“

Dietemar v. A.: „Ja, sollte geändert werden. Auch für die Arbeitenden. Die Abendstunden wären besser.“

Isabell K.: „Ich fand den 6-stündigen besser, als den 3-stündigen. Ich verraff ihn meistens bzw. komm immer erst kurz vor Ende rein.“

Stephanie L.: „Und prinzipiell wäre es schon hilfreich, wenn nicht immer alles 11-14 Uhr wäre. Kochen und Mittagessen schreddert bei den Mamas jeden C-Day.“

Mo L.: „Die alten Zeiten (6 Stunden) wären besser um sich nicht zu hetzen, wenn man zu der Zeit arbeitet.“

„Ihr stellt euch an, als gäbe es keinen Schatten“

Doch nicht alle Trainer haben ein Problem mit der Änderung, denn ihnen reichen die 3 Stunden vollkommen zum Spielen aus. Allerdings können von ihnen nicht alle die Aufregung um die gekürzten Event-Zeiten und das Spielen während der Mittagszeit verstehen. So kann man auf MeinMMO und in unserer Facebook-Gruppe auch folgende Kommentare finden:

Ascy: „Durch das zusätzliche Feature mit den Stufe 4 Raids, sind die 3 Stunden mittlerweile ausreichend. Zugegeben, ich hab die 3 Stunden nicht durchgehalten, weil es mir einfach zu warm wurde. Ich hab meine Aufgaben soweit fertig gemacht und war dann froh mal Abkühlung zu finden. Das Ding ist, dass es schwer wird, ein Zeitfenster zu finden, welches passen wird. Unterm Strich wird jeder ein Pro und Contra finden. Es ist halt Sommer, da wird es 1-2 C-Days geben, die recht warm werden…“

Vallo: „Mir ist es egal. Cap an, Trinken mitnehmen und los geht die Jagd. Sind ja nur 3 Stunden und mir vergeht nach knapp einer Stunde eh die Lust.“

LadyH: „Finde die drei Stunden reichen völlig und die heißeste Zeit am Tag ist nicht mittags, sondern am späten Nachmittag.“

Sören L.: „Ihr stellt euch an, als gäbe es keinen Schatten… Handys auf Kühlakkus legen hilft ebenfalls, sonst halt eine Powerbank mitnehmen und ausreichend zu trinken.“

Oli255: „Ich bin während des Spielens an einem Tennisplatz vorbeigekommen. Die Plätze waren belegt. Durch Bepflanzung konnte ich wenig sehen, aber die Geräusche der abprallenden Bälle hören. Auch Teenager in Fußball-Outfit sind mir begegnet, waren offenbar auf dem Weg zum Sportplatz. Und das ist wirklicher Sport und nicht bloßes Spazierengehen wie bei Pokémon GO. Ach ja, und dann war da noch die Wochenendbaustelle an der Bahnlinie, harte körperliche Arbeit! Dieses ganze Theater um Hitze und Gesundheit bei Pokémon GO, das wirkt ja fast wie eine Satire auf unsere Angstgesellschaft. Das kann man doch nicht mehr ernst nehmen.“

Ob es zukünftig zu einer Änderung der Zeiten kommen wird, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu nähere Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr das 3-stündige Event-Fenster zum Community Day? Würdet ihr euch über eine Änderung freuen? Und wie sähe diese aus? Oder reicht euch die Zeit völlig aus und ihr könnt die Kritik anderer Spieler überhaupt nicht verstehen? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

Das nächste große Event steht bereits in den Startlöchern und läuft im Gegensatz zum Community Day ganze 8 Stunden. Alle Inhalte zum Abschluss-Event vom GO Fest 2022 haben wir für euch zusammengefasst.