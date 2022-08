Pokémon GO schickt euch in die Mittagshitze – Sollte Niantic den Community Day ändern?

Am Wochenende fand der Pokémon GO Community Day mit Galar-Zigzachs statt. Bei manchen Trainern sorgte das Event aber für Änderungswünsche – bei euch auch?

Was war das für ein Event? Der Community Day mit Galar-Zigzachs fand am Samstag, den 13. Juli statt. Dort konnte man sich das Pokémon des Tages sichern, aber auch einige Boni in Sachen EP und Sternenstaub abgreifen.

Zudem gab es auch noch eine spezielle Aufgabe, die euch einige Cosmetics im Barrikadax-Stil brachte.

Um das alles einzusacken, bot es sich an, einen Großteil des Events zu spielen. Allerdings lagen die drei Stunden des Events ziemlich genau in der samstäglichen Mittagszeit: Von 11:00 bis 14:00 Uhr lief der Community Day.

Und das machte nicht alle Trainer glücklich.

Spieler bringen neue Zeiten für Community Day ins Gespräch

Was ist das Problem? Im Subreddit zu Pokémon GO beschwerte sich ein Trainer, dass 3 Stunden einfach nicht genug für einen Community „Day“ wären. Er hätte über 60 Galar-Zigzachs gefangen, aber nur zwei seien wirklich gut gewesen und seine Shinys alle schwach.

Er meint, ein längeres Zeitfenster sei besser – gerade auch für Spieler, die in ländlichen Gegenden mit wenig Stops zocken oder die im Event-Zeitraum arbeiten müssen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In den Kommentaren des Posts diskutieren Spieler aber noch ein weiteres Problem: Nämlich die Hitze, die teilweise sehr stark ist, gerade in den Mittagsstunden.

„Wo ich lebe, ist 11:00 bis 14:00 Uhr der heißeste Teil des Tages und wir sagen Leuten, sie sollen drinbleiben, um die Hitze zu meiden. Ich mochte es, als es 10:00 bis 17:00 Uhr war und ich morgens eine Stunde spielen konnte, bevor ich lebendig geröstet werde“ schreibt User „Siroet“ (via reddit).

„Sogar das Spiel hat mir geraten, drinzubleiben lol. Mein Handy hat sich auch zweimal wegen der Hitze ausgeschaltet. Besonders nervig, als ich mein letztes mögliches Shiny fangen wollte“ schreibt ein anderer (via reddit).

„OMG bei mir dasselbe. Außerdem ist das Mittagsessen-Zeit, also ein doppeltes Problem“ findet User susy_blue (via reddit).

„Ich bin in Los Angeles. Mittags im August draußen zu sein, fühlt sich nach sterben an“ (via reddit).

Auch in Deutschland konnte man am vergangenen Samstag Temperaturen von über 30 Grad erleben, je nachdem, wo man unterwegs war. An vielen Orten ist es derzeit sehr heiß und trocken.

Im Spiel konnte man zuletzt öfter eine Wetter-Warnung bekommen, die auf Hitze hinwies. Schon zuvor hatten einige Trainer Änderungen wegen des Wetters gefordert.

Zudem ist das „verkürzte“ 3-Stunden-Fenster des Community Days nicht zum ersten Mal ein Thema. Denn auch, wenn das Event früher mit dieser Dauer begann, brachte Pokémon GO im Laufe der Pandemie ein 6-Stunden-Fenster – ein Zeitraum, an den sich manche Trainer offenbar gewöhnt hatten, bevor es im Frühling 2022 wieder das 3-Stunden-Fenster wurde.

Wir wollen von euch wissen: Wie steht ihr aktuell zum Community Day? Würdet ihr euch eine Anpassung wünschen? Nehmt an unserer Umfrage teil!

Wie sollte der Community Day für euch in Zukunft aussehen? Das Event sollte bei 3 Stunden bleiben.

Das Event sollte wieder 6 Stunden laufen.

Der Community Day sollte den ganzen Tag laufen.

Der Community Day sollte ein 3-Stunden-Fenster sein, das man selbst aussuchen kann.

Loading ... Loading ...

Außerdem wollen wir wissen: Wie nehmt ihr den Community Day aktuell wahr? War die Hitze beim Galar-Zigzachs-Tag ein Problem für euch? Haben euch das Monster und die Boni angesprochen, oder würdet ihr euch einen anderen Ansatz wünschen? Reicht die Zeit beim Community Day aus, oder würdet ihr euch mehr Zeit wünschen?

Erzählt es uns in den Kommentaren!

