Pokémon GO: Befristete Forschung zum Community Day mit Galar-Zigzachs – Alle Inhalte

Heute, am 13. August 2022, läuft in Pokémon GO der Community Day mit Galar-Zigzachs, welcher euch eine besondere befristete Forschung zur Verfügung stellt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO findet heute, am 13. August, der Community Day mit Galar-Zigzachs statt. Neben den gewohnten Boni und der Spezialforschung, die ihr durch das Event-Ticket bekommt, stellt euch Niantic darüber hinaus auch eine befristetet Forschung zur Verfügung.

Wo findet man die Forschung? Die befristet Forschung findet ihr in der „Heute“-Ansicht des Spiels. Dort steht sie euch ab dem Event-Start um 11:00 Uhr Ortszeit zur Verfügung. Zum Lösen habt ihr bis 19:00 Uhr Zeit. Vergesst also nicht eure Belohnungen rechtzeitig abzuholen, ansonsten verfallen euch diese nach dem Ablauf der Zeit.

Welche Aufgaben und Belohnungen sich hinter der befristeten Forschung verbergen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Befristete Forschung zum C-Day – Aufgaben und Belohnungen

Woher stammen die Informationen? Auch wenn ihr euch bis zum Start des Community Days in Deutschland noch ein wenig gedulden müsst, ist das Event in anderen Teilen der Welt bereits gestartet. Aus diesem Grund teilen diese Trainer bereits die ersten Informationen zur befristeten Forschung in den sozialen Netzwerken.

Wie Niantic bereits vorab angekündigt hat, müsst ihr zum Lösen der Aufgaben vor allem eines: jede Menge Galar-Zigzachs fangen. Hierzu werdet ihr eine Tafel mit insgesamt 6 Quests erhalten. Alle Aufgaben und Belohnungen haben wir euch nachfolgend mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck zusammengefasst:

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Beeren zum Fangen von Pokémon Begegnung mit Galar-Zigzachs Fange 15 Galar-Zigzachs Barrikadax-Brille für euren Avatar Lande 10 Curveball-Würfe Begegnung mit Galar-Zigzachs Fange 30 Galar-Zigzachs Barrikadax-Handschuhe für euren Avatar Fange 60 Galar-Zigzachs Barrikadax-Hut für euren Avatar Fange 100 Galar-Zigzachs Barrikadax-Pose für euren Avatar

Stufenbelohnung: Wenn ihr die komplette Tafel gelöst habt und alle Belohnungen eingesammelt sind, dann erhaltet ihr außerdem 3.000 EP sowie ein Lockmodul.

Lohnt sich die befristet Forschung?

Schaut man sich die Belohnungen der befristeten Forschung an, stellt man schnell fest, dass euch diese vor allem eine Reihe an Avatar-Artikeln bringt. Es ist also insbesondere für die Spieler interessant, die ihren Avatar gern umgestalten.

Da während des Community Days aber unzählige Galar-Zigzachs zu finden sind, dürfte das Lösen der Forschung verhältnismäßig einfach sein, weshalb man die Belohnungen ohne großen Aufwand auf jeden Fall mitnehmen kann. Das Lockmodul und die zusätzlichen 3.000 EP runden die kostenlose Forschung obendrein ab.

Wie gefallen euch die Inhalte der befristeten Forschung? Findet ihr es cool, dass Niantic während eines Community Days auch Quests für alle Spieler zur Verfügung stellt? Oder wollt ihr zu einem solchen Event lieber einfach nur fangen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Im Anschluss an den Community Day mit Galar-Zigzachs, könnt ihr seiner Weiterentwicklung in den Level-4-Raids begegnen. Wir zeigen euch die besten Konter gegen Galar-Geradaks.