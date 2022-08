Pokémon GO: „Feldnotizen: Galar-Zigzachs“ – Alle Inhalte des 1-€-Tickets zum Community Day

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Woher stammen die Infos? Aufgrund der Zeitverschiebung hat der Community Day in den ersten Teilen der Welt bereits begonnen und die Trainer können dort die Forschungsaufgaben und Belohnungen einsehen. Diese teilen sie nun mit anderen Spielern in den sozialen Netzwerken.

Um was für ein Ticket geht es? In Pokémon GO findet heute, am 13. August 2022, der Community Day mit Galar-Zigzachs statt. Zu diesem Anlass darf natürlich eine dazu passende Spezialforschung nicht fehlen.

Im Rahmen des Community Days mit Galar-Zigzachs könnt ihr in Pokémon GO wieder ein Event-Ticket für 1 Euro erwerben, welches euch eine besondere Spezialforschung bringt. Wir von MeinMMO haben uns die Aufgaben und Belohnungen angesehen und verraten euch, ob sich der Kauf lohnt.

