Die besten Konter gegen Galar-Geradaks in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Galar-Geradaks für ein Pokémon? Die Galarform von Geradaks erscheint in Raids bei Pokémon GO. Garadaks stammt aus der dritten Spielgeneration und gehört zum Typ Normal. Seine Galarform gehört zur achten Spielgeneration und fügt einen weiteren Typen hinzu. Galar-Geradaks gehört zu den Typen Unlicht und Normal.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Galar-Geradaks und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Galar-Geradaks besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto-Machomei mit Karateschlag und Wuchtschlag Lucario mit Konter und Aurasphäre Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Kapilz mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Kicklee mit Zertrümmerer und Durchbruch Masskito mit Konter und Steigerungshieb Crypto-Nockchan mit Konter und Steigerungshieb Crypto-Pinsir mit Käferbiss und Kraftkolloss Toxiquak mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Schabelle mit Käferbiss und Käfergebrumm Kosturso mit Fußkick und Kraftkoloss Rasaff mit Konter und Kreuzhieb Brigaron mit Fußkick und Kraftkolloss Crypto-Ursaring mit Konter und Knuddler Lauchzelot mit Zornklinge und Nahkampf Legios mit Konter und Kraftkolloss Crypto-Quappo mit Zertrümmerer und Wuchtschlag Crypto-Magbrant mit Karateschlag und Durchbruch Pandagro mit Fußkick und Nahkampf

Schwächen von Galar-Geradaks: Das Pokémon gehört zu den Typen Unlicht und Normal und ist damit besonders anfällig gegen Kampf, Käfer und Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieses Typs, um Galar-Geradaks zu besiegen.

Gibt es Shiny Galar-Geradaks? Ihr könnt schillernde Galar-Zigzachs fangen und zu Galar-Geradaks weiterentwickeln.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.