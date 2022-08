Pokémon GO: Ignoriert bloß den Community Day nicht – Ihr würdet es bereuen

Der Community Day von Pokémon GO am Wochenende bringt Galar-Zigzachs. Doch selbst wenn ihr kein Interesse an dem Monster habt, solltet ihr das Event nicht verpassen.

Wann läuft das Event? Der Community Day läuft am kommenden Samstag, den 13. August von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Beim Community Day steht immer ein besonderes Monster im Mittelpunkt, das dann überall auftaucht. Dieses Mal ist das die Galar-Variante von Zigzachs, dass ihr zu Geradaks und letztlich Barrikadax weiterentwickeln könnt.

Doch auch ganz abgesehen vom Monster kann sich dieser Community Day so richtig lohnen. Denn in den drei Stunden am Samstag gibt es jede Menge lohnende Boni.

Community Day bringt richtig viel Sternenstaub und EP

Diese Boni könnt ihr rausholen: Der Community Day hatte sowieso schon einige Boni vorgesehen, allerdings wird er nun nochmal besser – durch den Hyperbonus und das gleichzeitig laufende Käferkrabbelei-Event.

Durch diese Mehrfach-Boni ergeben sich für euch richtig gute Möglichkeiten, sowohl in Sachen EP, als auch beim Sternenstaub ordentlich aufzustocken.

Sternenstaub bekommen: Sowieso hat der Community Day schonmal dreifachen Fang-Sternenstaub zu bieten. Den könnt ihr euch also auf jeden Fall für jedes einzelne Monster, das ihr schnappt, sichern.

Aber: Wenn an bestimmten PokéStops mit Lockmodulen genug Monster von ausreichend Trainern gefangen werden, steigt der Bonus sogar auf das vierfache an – für 30 Minuten. Es lohnt sich also, an Orten zu spielen, wo viele Stops verfügbar sind und wo idealerweise auch einige Trainer vorbeikommen.

Werft ihr nun noch ein Sternenstück an, wird euer Fang-Sternenstaub nochmal für eine begrenzte Zeit um die Hälfte erhöht. So könnt ihr sechsfachen Sternenstaub bekommen, wenn ihr an der richtigen Stelle unterwegs seid.

Mit Sternenstück könnt ihr richtig viel Sternenstaub bekommen

Sternenstaub sparen: Den Sternenstaub könnt ihr theoretisch auch wieder direkt investieren – ins Tauschen nämlich. Während des C-Days kostet jeder Tausch 75 % weniger Sternenstaub, dank des Hyperbonus. Außerdem bekommt ihr zwei zusätzliche Spezial-Tausche, könnt also insgesamt vier an diesem Tag durchführen.

Hier kriegt ihr zwar keinen zusätzlichen Sternenstaub, müsst aber zumindest weniger ausgeben, als sonst.

EP-Boni zum Leveln: Der Community Day läuft zeitgleich mit dem „Käferkrabbelei“-Event. Dieses Event gibt euch schonmal doppelte EP, wenn ihr Monster mit einem guten, großartigen, oder fabelhaften Wurf fangt. Hier könnt ihr also schonmal die zweifache EP-Menge abstauben, wenn ihr ein bisschen auf eure Würfe achtet.

Nun kommt aber hinzu, dass der Hyperbonus auch nochmal doppelte Fang-EP gewährt. Damit wären wir schon bei vierfachen EP im Falle eines mindestens guten Wurfs.

Werft ihr nun noch ein Glücks-Ei an, gibt es nochmal die doppelte Menge an EP – also insgesamt achtfache Fang-EP.

Abzuwarten bleibt, ob Niantic diese EP-Boni tatsächlich alle gleichzeitig laufen lässt – aber bislang gibt es keine gegenteiligen Informationen.

So sehr lohnt sich der Community Day: Mit den hohen Boni für Sternenstaub und EP eignet sich der Community Day perfekt zum Sammeln, selbst wenn ihr kein Galar-Zigzachs braucht.

Und es gibt noch mehr Boni, von doppelten Verschick-Bonbons und erhöhte Chancen auf XL-Bonbons bei mindestens guten Würfen. Im Grunde fehlt eigentlich nur ein Bonus auf die Brütgeschwindigkeit für Eier – dann wäre es der perfekte Bonus-Tag.

Dementsprechend eignet sich der Community Day auf jeden Fall, wenn ihr es beispielsweise auf den nächsten Level-Durchbruch abgesehen habt.

Weitere Tipps zum schnellen Leveln in Pokémon GO findet ihr hier.