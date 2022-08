Pokémon GO: Niantic verbessert 2 Events für euch, weil ihr so fleißig wart

Die große Herausforderung beim GO Fest Sapporo wurde von euch erfolgreich in Pokémon GO gelöst. Dafür spendiert Niantic jetzt Hyperboni für das Käferkrabbelei-Event und den Community Day mit Galar-Zigzachs. Wir zeigen euch die neuen Boni in der Übersicht.

Warum werden die Events verbessert? Am vergangenen Wochenende lief das GO Fest in Sapporo, Japan. Trainer vor Ort hatten verschiedene Aufgaben und Spieler auf der ganzen Welt konnten bei einer Globalen Herausforderung mithelfen, Hyperboni freizuschalten.

Das hat offenbar bestens geklappt, denn Niantic verkündete, dass die neuen Hyperboni feststehen und bei den Events aktiv sind.

Hyperboni für Käferkrabbelei + Community Day bekannt

Was ändert sich bei der Käferkrabbelei? Durch die Hyperboni kommt Icognito in der T-Form und ein regionales Pokémon weltweit zum Event. Dazu gibt es Inhalte, die sich auf Bonbons, XL-Bonbons und mehr auswirken.

Zusätzliche Bonbons, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt

Trainer ab Level 31 haben eine größere Chance auf XL-Bonbons, bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen

In Raids trefft ihr Icognito in der T-Form. Mit Glück sogar als Shiny

Das regionale Pokémon Vegimak erscheint weltweit in der Wildnis und in Raids. Mit Glück fangt ihr es als Shiny

Während des Events läuft eine befristete Forschung, bei der ihr Käfer-Pokémon fangen sollt. Dafür erhaltet ihr Items, Mega-Energie für Scherox und Begegnungen mit Pokémon

Alle Inhalte der Käferkrabbelei findet ihr hier

Was ändert sich beim Community Day? Im August läuft der Community Day mit Galar-Zigzachs. Durch die Hyperboni gibt es mehr EP, Bonbons und Tausch-Verbesserungen.

Zweifache EP für das Fangen von Pokémon

Zweifache Bonbons für das Verschicken von Pokémon

Ihr könnt zwei weitere Spezialtausche pro Tag durchführen. In Kombination mit dem Bonus der Season of GO könnt ihr dann 4 Spezialtausche an dem Event-Tag durchführen

Tausche, die ihr während des Events durchführt, kosten 75 % weniger Sternenstaub. Dieser Bonus ersetzt den alten Spar-Bonus beim Sternenstaub und wird nicht dazugerechnet

Wie gefallen euch die Änderungen bei den Events? Waren die Events vorher schon gut und sind jetzt noch besser oder wurden sie erst durch die Änderungen lohnenswert? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Wie gefallen euch die Änderungen bei den Events? Waren die Events vorher schon gut und sind jetzt noch besser oder wurden sie erst durch die Änderungen lohnenswert? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.