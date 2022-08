Pokémon GO: Neues Geschenk bringt euch 36 Items über Amazon Prime Gaming

In Pokémon GO können sich Prime-Gaming-Nutzer nun wieder über ein neues Item-Bundle freuen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was sich in dem Geschenk von Amazon verbirgt und wie ihr es euch sichern könnt.

Was ist das für ein Geschenk? Pokémon GO und Amazon haben seit Mai eine Kooperation, weshalb Nutzer von Prime-Gaming regelmäßig mit Geschenken für Pokémon GO belohnt werden. Diese Bundles beinhalten verschiedene Items, die euch im Spiel nützlich sein können.

Nun ist es endlich wieder so weit und ihr könnt euch ein weiteres dieser Pakete sichern. Welche Inhalte sich dahinter verbergen und wie ihr das Geschenk abrufen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das steckt im 7. Geschenk von Amazon Prime Gaming

Das erwartet euch: Wie ihr das von den Bundles rund um Amazon Prime Gaming bereits kennt, stecken auch im 7. Päckchen wieder 36 verschiedene Items. Auf folgende könnt ihr euch ab sofort freuen:

30 Pokébälle

5 Top-Beleber

1 Premium-Kampf-Pass

So bekommt ihr die Geschenke: Damit ihr euch das Bundle sichern könnt, benötigt ihr einen Amazon-Account mit Prime-Abo. Wenn ihr diesen habt, dann könnt ihr euch einen entsprechenden Promo-Code generieren. Das geht so:

Öffnet die Website von Amazon Prime Gaming Hier müsst ihr euch mit euren Amazon-Zugangsdaten einloggen Nun könnt ihr das entsprechende Bundle wählen Jetzt wird euch ein Promo-Code angezeigt, den ihr euch kopieren müsst Öffnet die Reward-Website von Niantic Hier müsst ihr euch mit den Zugangsdaten des Spiels anmelden Jetzt könnt ihr den kopierten Promo-Code einfach eintragen und ihr bekommt die Items in eurem Account von Pokémon GO gutgeschrieben

So einfach geht es bei Android-Nutzern: Wer ein Android-Gerät nutzt, hat noch eine weitere Möglichkeit, das Geschenk im Spiel abzurufen. Nachdem ihr den Promo-Code kopiert habt, könnt ihr auch einfach direkt ins Spiel wechseln und dort den Ingame-Shop öffnen. Scrollt in diesem bis nach unten zum Punkt „Promos“ und fügt den Code dort ein. Und schon werden euch die Items gutgeschrieben.

Wann kommen die nächsten Pakete? Das 7. Bundle von Amazon Prime Gaming wird nicht das letzte Geschenk gewesen sein. So könnt ihr euch in den kommenden Wochen auf weitere Pakete freuen. Diese werden in einem Rhythmus von 14 Tagen freigeschaltet und sind auf der Prime Gaming Seite dann immer ab 19:00 Uhr deutscher Zeit abrufbar.

Folgende Termine solltet ihr euch daher im Kalender markieren:

25. August 2022

08. September 2022

22. September 2022

06. Oktober 2022

20. Oktober 2022

Wie gefallen euch die Inhalte des aktuellen Amazon-Bundles? Und welche Items würdet ihr euch für das nächste Geschenk wünschen? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen!

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events und welche sich besonders lohnen.