Bekommt Pokémon GO bald Mega-Simsala? Neuer Fund sorgt für Diskussion bei den Trainern

In Pokémon GO sorgt ein neuer Fund bei den Trainern für ordentlich Gesprächsstoff. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welches Monster genau entdeckt wurde und zeigen euch die Reaktionen der Spieler.

Was ist das für ein Fund? Die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, durchsucht in regelmäßigen Abständen den Spiel-Code von Pokémon GO. Ihr Funde stellen sie dann anderen Spielern öffentlich zur Verfügung.

Bei ihrer aktuellen Suche sind die Pokéminers wieder auf ein neues Pokémon gestoßen, was in der Community für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Wir erklären warum.

Dieses neue Pokémon wurde gefunden

Wie man dem aktuellen reddit-Beitrag von User martycochrane entnehmen kann, haben die Pokéminers neben einem Sticker der Ultrabestie Masskito, welches zum GO Fest in Seattle seinen Release feiert, auch eine neue Mega-Entwicklung entdeckt. So wurden demnach die ersten Daten rund um Mega-Simsala im Spiel hinterlegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Während Funde von Pokémon, wie den neuen legendären Galar-Pokémon, meistens zu ordentlich Vorfreude bei den Trainern in den sozialen Netzwerken führen, sorgt das Psycho-Pokémon Mega-Simsala hingegen für einigen Gesprächsstoff.

Meinungen der Trainer zum Fund gehen auseinander

Wunsch nach einem anderen Mega: Schaut man sich die Kommentare auf Twitter und reddit zu dem neuen Fund der Pokéminers an, stellt man fest, dass die Meinungen teilweise weit auseinander gehen. Grund dafür ist ein vorangegangener Fund von Anfang Juli 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bei diesem sind die Pokéminers neben den kostümierten Pokémon, die zum Jubiläums-Event zu finden waren, auch auf Mega-Scherox gestoßen. Einige würden sich das Käfer- und Stahl-Pokémon zuerst im Spiel wünschen und hoffen daher nun auf einen baldigen Release.

Alternativ dazu würden sie sich aber auch über andere Megas freuen, wie Mega-Mewtu. Aber auch da sind sich die Trainer nicht unbedingt einig. So kann man in den Kommentaren auf reddit folgendes lesen:

krispyboiz: „Hmm niedlich. Ich denke, Scherox ergibt mehr Sinn für das nächste Mega, da wir seit Bibor vor 2 Jahren kein Käfer-Mega mehr hatten und Stahlos auch schon etwas älter ist.

Aber Simsala könnte einfach für wann auch immer in der Zukunft da sein. Das heißt nicht unbedingt bald. Ich persönlich würde gerne ein anderes kämpfendes Mega wie Meditalis sehen, am liebsten nach Scherox.“

Jifjafjoef: „Bruh, Meditalis hat auch ein Mega. Wie viele Kampf-Megas müssen wir durchlaufen, bevor wir zu Lucario kommen? Würde Meditalis das letzte sein?“

dylan2451: „Das Asset-Update vom 1. Juli (das Partyhut-Glumanda und Kuchen-Pikachu enthielt) hatte auch Mega-Scherox, also denke ich immer noch, dass dieses zuerst kommen könnte.“

Teban: „Eine unpopuläre Meinung, die sich wahrscheinlich nicht bewahrheiten wird, aber wenn ich ein Niantic-Planer wäre, würde ich die „großen“ Megas (Mewtwo X/Y, Lucario, Metagross, Knakrack usw.) in regelmäßigen Abständen mit einer Reihe von Fillern dazwischen verteilen, anstatt sie alle bis zum Ende aufzuheben. 3-5 Jahre ohne ein einziges aufregendes Mega ist ein schneller Weg, um den Hype für das Feature zu töten.“

duel_wielding_rouge: „Ich hatte erwartet, dass das diesjährige GO Fest oder der Hyperbonus uns eines der Mega-Mewtu bescheren würde.“

„Ich bin bereit für Mega-Simsala“

Doch nicht alle Trainer wären traurig darüber, wenn Mega-Simsala zuerst ins Spiel kommen würde. So stellt der User GZBZM auf reddit fest, dass es den vierthöchsten Angriff aller Pokémon hat, inklusive der noch unveröffentlichten Exemplare, wie Mega-Mewtu.

Das bestätigen auch die aktuellen Zahlen von gamepress. Mit einem starken Angriff und einem ordentlichen Moveset, könnte sich Mega-Simsala somit nach seinem Release unter den 10 besten Psycho-Angreifern in Pokémon GO einreihen.

Weiteres positives Feedback: Aber auch andere Trainer freuen sich auf einen Release von Mega-Simsala und können es kaum erwarten. Das wird vor allem in den Kommentaren auf Twitter deutlich:

poke_master420: „Ich bin bereit für Mega-Simsala.“

Zabryel: „Ich kann es kaum erwarten meine Queen zu entwickeln.“

Aniol97: „Ich hoffe, es gibt ein Event für Abra.“

BrettPogo: „Hoffentlich erscheint es vor 2025, mein neues Shundo [Shiny und Hunderter Simsala] ist bereit für ein Mega!“

brad23517790: „Kommt Mega-Simsala im August?“

EsterNova8: „Kann es kaum erwarten, diesen ’spoonAholic‘ zu bekommen… Oh warte, Mega-Scherox wurde auch hinzugefügt. Es wird also ein paar Monate dauern, wie immer.“

Wann kommt Mega-Simsala? Da es sich bei den Daten nicht um offizielle Informationen handelt, sondern um Funde aus dem Quellcode des Spiels, kann Niantic diese Daten jederzeit noch ändern oder sich sogar gegen einen Release entscheiden.

Ob und wann es schließlich soweit sein wird, dass Mega-Simsala ins Spiel kommt und ob zuvor noch andere Megas freigeschaltet werden, bleibt also für den Moment abzuwarten. Sollte es seitens Niantic offizielle Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt euch der neueste Fund der Pokéminers? Würdet ihr euch über einen Release von Mega-Simsala freuen? Oder hofft ihr auch, dass zuvor ein anderes Mega ins Spiel kommt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Am Sonntag steht das nächste Event in Pokémon GO an. Wir zeigen euch, wie ihr den Community Day mit Staralili am besten nutzen könnt.