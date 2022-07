„Pokémon GO verkauft weltweit Tickets fürs GO Fest in Sapporo – Aber keiner darf kommen“

In Pokémon GO gibt es regelmäßig große Events, an denen Spieler teilnehmen können. Das GO Fest ist eines davon und führt Spieler rund um die Welt. Das gilt auch für das GO Fest in Sapporo. Aber ihr könnt gar nicht nach Japan einreisen. MeinMMO zeigt euch die aktuellen Bestimmungen.

Was ist der Hintergrund? Vom 05. bis zum 07. August findet in Sapporo, Japan das GO Fest statt und Niantic ist schon fleißig dabei Tickets weltweit zu verkaufen. Doch wie reddit-Nutzer Rorywan in einem Post auf dem sozialen Netzwerk hinweist, könnt ihr derzeit gar nicht in Japan einreisen (via reddit.com).

Erst kürzlich musste sich Niantic einigen Vorwürfen der Community stellen. Das Entwicklerstudio bekam bereits Kritik für das GO Fest 2022, das am 04. und 05. Juni stattfand. Spieler beschwerten sich über die schlechte Shiny-Ausbeute.

Einreisebestimmungen für Japan

Wieso könnt ihr nicht einreisen? Die für eine Einreise geltenden Bestimmungen können derzeit noch aufgrund von Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 abweichen, schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Website (via auswaertiges-amt.de). Das trifft auch zum aktuellen Zeitpunkt zu (Stand: 14. Juli 2022).

Wie sehen die aktuellen Bestimmungen aus? Nachfolgend listen wir euch die aktuellen Einreisebestimmungen für Japan auf, falls ihr derzeit einen Japan-Urlaub plant.

das generelle Einreiseverbot für Reisende aus Deutschland wurde am 08. April 2022 aufgehoben

ausländische Staatsangehörige können mit einem Visum für Geschäftsreisen, Studienaufenthalten und mittel- und langfristigen Aufenthalten einreisen

Seit dem 10. Juni 2022 können auch wieder Visa für kurzfristige touristische Aufenthalte erteilt werden Aber: Voraussetzung für einen touristischen Aufenthalt in Japan ist, dass dieser über ein in Japan ansässiges Reisebüro erfolgt. Das Reisebüro muss zusätzlich bei den japanischen Behörden registriert sein



Was bedeutet das für eure Einreise? Wie die japanische Botschaft (via de.emb-japan.go.jp) nochmals deutlich formuliert, kann ein Visum nur beantragt werden, wenn das in Japan ansässige Reisebüro für euch bürgt und zusätzlich eine Registrierung beim japanischen Gesundheitsministerium vornimmt.

Außerdem heißt es seitens der japanischen Botschaft, dass derzeit kein Individualtourismus möglich ist. Ihr könnt momentan also nur einen Antrag für eine Gruppenreise stellen.

Die Gruppenreise muss zudem von einem in Japan ansässigen Reisebüro organisiert und durchgehend örtlich betreut werden. Es muss ein örtlich ansässiger Reiseleiter die Gruppenreise begleiten.

Ebenso gilt bei einer Gruppenreise, dass es keine individuell planbaren Tage gibt.

Ihr könnt also nicht alleine bzw. ohne Gruppe nach Japan reisen und dort euren individuellen Urlaub verbringen, selbst wenn ein in Japan ansässiges Reisebüro für euch bürgen sollte.

Was denkt ihr über die Situation? Käme für euch eine Gruppenreise ohne individuelle Planung in Frage oder fällt eine Japan-Reise für euch unter den aktuellen Bestimmungen ins Wasser? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

