Pokémon GO: Aggressive Spieler verjagen Trainer an seinem Zuhause – „Verschwinde von meiner Arena“

In Pokémon GO ist das Angreifen von Arenen eines der Kernfeatures. Jetzt geht die Story eines Trainers herum, der in der Nähe seines Zuhauses von fremden Spielern verjagt wurde.

Der reddit-Nutzer u/thoughtlessPhantasm teilte auf dem sozialen Netzwerk ein Erlebnis, in dem ihm fremde Pokémon GO Trainer unhöflich begegneten. Dazu schrieb er „Fremde anzusprechen und ihnen zu sagen ‚Verschwinde aus meiner Arena‘, ist nicht akzeptabel, niemals.

Wie lief die Situation ab? Als reddit-Nutzer u/thoughtlessPhantasm aufwachte, sah er, dass eine Arena in der Nähe seines Hauses übernommen wurde. In dieser Arena, so schreibt er auf reddit, hatte er ein Pokémon. Also entschloss sich der Trainer, die Arena anzugreifen – mit Erfolg.

Nach seinem Sieg in der Arena entschloss sich der Trainer eines seiner Pokémon einzusetzen, um sie zu verteidigen und nachhause zu gehen.

Doch 15 Minuten später war die Arena bereits wieder von jemand anderen übernommen worden, weshalb u/thoughtlessPhantasm erneut rausging, um sie ein weiteres Mal einzunehmen.

Spieler hetzen Polizei auf Trainer in Pokémon GO, nachdem er ihre Arena angriff

Nettigkeit trifft auf taube Ohren

Wieso wurde der Trainer verjagt? Nachdem u/thoughtlessPhantasm die Arena erneut angegriffen hatte, dauerte es etwa 30 Minuten, bis sich ihm zwei fremde Personen näherten und ihn fragten, ob er Pokémon GO spiele.

Der Trainer bejahte die Frage, was die zwei Fremden wohl zu stören schien. Die beiden Spieler sagten zu ihm, so schreibt er auf reddit, dass sie ihn weiterhin aus der Arena kicken werden.

Daraufhin versuchte er laut eigener Aussage nett zu bleiben und entgegnete „Hey! Ich bin auch von hier. Ich werde aufhören, die Arena anzugreifen und wir könnten zusammen Events und so machen!“

Aber die beiden Trainer schienen von der Idee nicht begeistert zu sein. Sie antworteten „Nicht, solange wir in Quarantäne sind“ und warfen ihm verächtliche Blicke zu, so u/thoughtlessPhantasm.

Streit in einem Spiel, das Menschen zusammenbringen soll

Welchen Schluss zog der Trainer aus der Situation? Zum Ende des Posts schrieb u/thoughtlessPhantasm noch einige Zeilen darüber, dass er die spürbaren Feindseligkeiten nicht akzeptabel finde und ihm die Situation unglaublich unangenehm sei. Immerhin spielen sie – also sowohl der reddit-User als auch die fremden Trainer – ein Spiel, das Menschen zusammenbringen soll.

Abschließend sprach der Trainer noch die Bitte aus, dass die Leute nett zueinander sein sollten, auch wenn sie um eine Arena kämpfen.

Wie ist eure Erfahrung mit fremden Trainern? Begegnen sie euch eher freundlich und hilfsbereit oder wurdet ihr auch schon von anderen Spielern fies angegangen oder sogar von einer Arena verjagt? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

